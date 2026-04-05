Emilio Rosatti, rehén en la guerra de Horacio Rosatti y CFK

Primero yo

Como Horacio Rosatti no firmó la Acordada, las firmas de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no formaron la mayoría de tres, lo cual debilita aún más esa aspiración. Sin embargo, contó con amplia adhesión del estamento leguleyo, incluyendo la Asociación de Magistrados, el Colegio Público de Abogados de la Capital, el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, y también el G6 (que forman las principales cámaras patronales). Entre las 200 ternas acumuladas por el Poder Ejecutivo hay una para la Cámara Federal de la Capital, ilustrativa del funcionamiento del sistema que Lorenzetti y Rosenkrantz quisieran cambiar. En abril de 2024, la resolución 71 del Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo la siguiente terna para un tribunal oral de Santa Fe:

Emilio Rosatti;

Gonzalo Fernández;

Sofia Chiambretto.

Rosatti es funcionario de ese tribunal desde hace ocho años. Pero en la evaluación de antecedentes, había ocupado el 9° lugar, con 62,2 puntos y en el examen escrito 2°, con 88 puntos. El orden de mérito resultante de ambas evaluaciones técnicas dejó a Baby Rosatti en 4° lugar, con 150,45 puntos, detrás de

Gonzalo Fernández (con 172,75 puntos);

Walter Alberto Rodríguez (155,70 puntos); y

Patricio Octavio Longo (153,95 puntos),

que en consecuencia integrarían la terna electa.

Luego de las entrevistas de los candidatos con los miembros de la Comisión de Selección, integrada por nueve consejeros (Hugo Galderisi, Miguel Piedecasas, Alberto Lugones, Álvaro González, María Provitola, Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Sebastián Amerio y Diego Gustavo Barroetaveña), Rosatti ya había saltado a la garrocha a los demás competidores.

En la entrevista, dice el acta, “demostró un cabal conocimiento de la jurisdicción en concurso, fundado en su trayectoria profesional en el tribunal concursado”. Es lo que se llama un final feliz.

Según la radio rosarina Red Boing , el 8 de enero de 2022, midió 2,24 en un control de alcoholemia. Pero lejos de requisarle el vehículo lo acompañaron hasta su casa en la misma máquina. El intendente de San José del Rincón, Andrés Sopérez, alegó que no había grúas para el acarreo y que el corralón local estaba colmado de autos. Emilio Rosatti anunció que retiraba su candidatura, luego de otro episodio manejando en estado de ebriedad. Compromiso Vial y otras 30 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Consejo de la Magistratura que se rechazara su pliego.

Emilio Rosatti también fue denunciado por violencia de género por su esposa, quien le atribuyó una relación paralela con la esposa de un compañero de trabajo, cuando ella llevaba tres meses de embarazo.

Otra de las situaciones que revela la demanda judicial es la violencia ejercida contra su pareja y su hija pequeña. Al ser descubierto en una situación aparentemente de infidelidad, el demandado sacó de la cuna a su hija y la tiró contra la cama matrimonial. “Esa noche fue el punto final de mi tolerancia”, señaló la denunciante. Pero en lugar de irse, Rosatti le gritaba a su esposa que llame al 911, porque la “iba a matar”, siempre según el relato de la denunciante a la justicia. Al día siguiente y en presencia de la mujer que trabajaba como niñera para la familia, el denunciado accedió a irse del hogar.

En agosto de 2020, cuando ya la pareja se había separado y se había establecido un régimen de visitas para la hija en común, se produce una discusión en la puerta del domicilio de la ex mujer de Rosatti. La madre de la niña notaba que cada vez que la pequeña volvía de estar con su papá, llegaba llorando. Y entonces le hizo una advertencia a su ex marido, que reaccionó con violencia y pegándole una patada a su ex. La situación derivó en la intervención policial. De allí surgió una medida judicial, previa inspección médica a la víctima, que estableció una distancia de 100 metros obligatoria para el hijo del presidente de la Corte. “Si bien lo he visto en actitudes violentas en reiteradas oportunidades, rompiendo cosas de la casa y/o empujándome a mí, jamás imaginé que podría poner en peligro la vida de mi hija”, planteó. Se comprende que Papá Rosatti no tenga ansiedad por mejorar el proceso de selección de nuevos magistrados."

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