A los 50 años, Rosalind Mathieson decidió que su respuesta a la fatiga, el dolor articular y la niebla mental de la menopausia no sería el sedentarismo, sino el boxeo. En una crónica para Bloomberg, describe cómo el entrenamiento de fuerza y resistencia se convirtió en su pilar fundamental para preservar la densidad ósea y la masa muscular.
PEGÁNDOLE DURO LA VEJEZ
Menopausia y Muay Thai: El desafío de entrenar fuerza después de los 50
La periodista Rosalind Mathieson relata su lucha contra los síntomas de la menopausia mediante el boxeo, enfrentando prejuicios de edad y género en el gimnasio
Sin embargo, su camino desde los gimnasios de Singapur hasta Londres no solo fue una batalla contra la biología, sino contra un entorno deportivo que a menudo mira con extrañeza a las mujeres de mediana edad y avanzada.
El auge del fitness para la menopausia
La ciencia es categórica: para las mujeres mayores de 40 años, levantar pesas o practicar deportes de impacto como el Muay Thai es vital. Con una industria del bienestar para la menopausia que proyecta alcanzar los 24 mil millones de dólares para 2030, el ejercicio de alta intensidad (HIIT) y el entrenamiento de fuerza han superado al cardio tradicional en recomendaciones médicas. Rosalind descubrió que, a pesar del dolor inicial en rodillas y caderas, estas disciplinas mejoraron su equilibrio y coordinación mano-ojo, superando incluso sus capacidades de cuando tenía veinte años.
Rompiendo el "techo de cristal" del gimnasio de boxeo
Entrar en un gimnasio dominado por hombres siendo una "novata" de mediana edad requiere una valentía que va más allá de lo físico. Mathieson relata experiencias humillantes, desde entrenadores que cuestionaban su capacidad hasta compañeros que se negaban a practicar con ella por su edad. A través de su experiencia, identifica arquetipos comunes en el ring, como el "profesor sombra" (condescendiente) o el "paranoico" (temeroso de golpear a una mujer), subrayando que la menopausia en el deporte sigue siendo un tabú que incomoda a quienes ven el gimnasio como un club exclusivo para jóvenes.
La importancia de la técnica
A pesar de los obstáculos y las lesiones —incluyendo un pie roto haciendo sparring—, la autora destaca la gratificación de encontrar espacios inclusivos. La clave del éxito para las mujeres que atraviesan la perimenopausia o la menopausia reside en instructores que priorizan la técnica y la igualdad en el tatami.
Hoy, instalada nuevamente en Singapur, Rosalind celebra su capacidad de mantener una plancha abdominal por varios minutos y reivindica el saludo final de clase: un choque de puños que confirma que todas las personas, sin importar su edad, merecen ocupar un lugar en el "cuadrilátero" de la plenitud.
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