Menopausia y Muay Thai: El desafío de entrenar fuerza después de los 50

Rompiendo el "techo de cristal" del gimnasio de boxeo

Entrar en un gimnasio dominado por hombres siendo una "novata" de mediana edad requiere una valentía que va más allá de lo físico. Mathieson relata experiencias humillantes, desde entrenadores que cuestionaban su capacidad hasta compañeros que se negaban a practicar con ella por su edad. A través de su experiencia, identifica arquetipos comunes en el ring, como el "profesor sombra" (condescendiente) o el "paranoico" (temeroso de golpear a una mujer), subrayando que la menopausia en el deporte sigue siendo un tabú que incomoda a quienes ven el gimnasio como un club exclusivo para jóvenes.