Masacre en Haití: 20 muertos en un ataque durante una festividad de Semana Santa

En los últimos dos años, sin embargo, el terror se ha ruralizado. Artibonite es el principal departamento agrícola del país —su "granero"— y el control de esa región otorga a los grupos criminales dominio sobre recursos estratégicos.

image Gran Grif es uno de los grupos criminales más violentos activos en el departamento de Artibonite. La pandilla de Savien, señalada por el ataque en Jean-Denis, opera bajo su órbita. Su estrategia combina ataques armados, incendios y desplazamiento forzado para conquistar y retener territorios rurales.

Los objetivos económicos de esta expansión territorial son concretos:

Extorsionar a campesinos y robar cosechas

Controlar las principales carreteras y cobrar peajes ilegales

Asfixiar el suministro de alimentos hacia la capital

Reclutar jóvenes en contextos de pobreza extrema

La pandilla de Savien, señalada como responsable del ataque, está vinculada a Gran Grif, una de las bandas más violentas activas en la región.

El vacío de poder y el colapso de la Policía Nacional

La escalada de ataques es consecuencia directa de un colapso político sistémico. La inestabilidad se aceleró dramáticamente tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, que dejó al país sin un liderazgo legítimo ni instituciones funcionales.

Hoy, la Policía Nacional de Haití (PNH) se encuentra en situación crítica: agentes mal pagados, mal entrenados y superados en armamento por las bandas, que poseen armas de guerra de alto calibre traficadas ilegalmente desde el exterior.

image Policía Nacional de Haití (PNH).

Ante la ausencia del Estado, las bandas imponen su propia ley con amplia impunidad y han forzado el cierre masivo de comercios y escuelas en las zonas bajo su control.

Las cifras de la ONU: una catástrofe humanitaria sin precedentes

image El asesinato del presidente Moïse en 2021 dejó al país sin gobierno legítimo ni instituciones fuertes. Ese vacío de poder, combinado con el tráfico internacional de armas y la extrema pobreza, permitió que los grupos criminales tomaran control territorial de manera acelerada.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que "Haití sigue enfrentando niveles alarmantes de violencia pandillera" y exigió a las autoridades garantizar la seguridad plena de los civiles.

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