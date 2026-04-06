Lula da Silva muy complicado para romper la paridad con Flavio Bolsonaro

El intendente de Río de Janeiro, Eduardo Paes, lanzó un picante comentario contra Boca en la previa a la final de la Copa Libertadores: “No hagan mucha bosta”. El intendente de Río de Janeiro, Eduardo Paes, candidato de Lula da Silva a gobernador para frenar al PL, de los Bolsonaro.

##"Paes juega un papel decisivo, ya que lidera un amplio bloque de fuerzas capaz de unir a los sectores de centro, centroizquierda y moderado de las maquinarias políticas municipales y estatales. Para el Presidente, consolidar esta plataforma es estratégico porque reduce el aislamiento del PT en el estado e impide que la campaña de Flávio convierta a Río en una palanca para su elección, debido al capital político de la familia, el recuerdo del gobierno de Bolsonaro y el discurso sobre seguridad pública, que tiene gran relevancia allí."

##"En São Paulo, la situación se complica para Lula, ya que el estado concentra el mayor electorado del país y es la sede de un gobernador, Tarcísio de Freitas, que lidera en todos los escenarios relevantes para la reelección. La salida de Haddad del Ministerio de Hacienda para postularse a gobernador confirma que el Presidente ha decidido desafiar el favoritismo de Tarcísio con una candidatura de fuerte identidad programática y una sólida conexión personal. Sin embargo, Haddad por sí solo no puede resolver el problema. Por lo tanto, la idea de conformar una plataforma con nombres como Simone Tebet y Marina Silva para el Senado revela un intento de ampliar el espectro de la alianza, unir al centro y la centroizquierda, y transmitir moderación al electorado paulista."

haddad.jpg Fernando Haddad dejó Economía para ir a Sao Paulo a intentar impedir una derrota abultada.

##"Lula necesita, como mínimo, construir una plataforma sólida, pluralista y defendible a nivel nacional en São Paulo para mantener su apoyo en las elecciones presidenciales y evitar una derrota aplastante en el estado. Tarcísio combina atributos difíciles de neutralizar: tiene el gobierno en sus manos, lidera las encuestas, mantiene vínculos con la derecha moderada y, al mismo tiempo, conserva sus lazos con los partidarios de Bolsonaro. São Paulo es el principal bastión de Bolsonaro en el sureste. Lula trabaja para evitar una derrota contundente allí. Sin un desempeño competitivo en São Paulo, la reelección se vuelve mucho más difícil, incluso con el peso del noreste."

Minas Gerais

##"Es en Minas Gerais donde se libra la batalla más estratégica. La afiliación del senador Rodrigo Pacheco al PSB le ha allanado el camino para convertirse en el candidato de Lula a gobernador de Minas Gerais, pero esto aún depende de una alianza partidista más amplia, ya que el propio senador condiciona su entrada en la contienda a un acuerdo de consenso con otras fuerzas, incluyendo el MDB y União Brasil."

##"Lula buscó a Pacheco, un nombre que pudiera reducir el rechazo al PT, conectar con el centro político y atraer a votantes que no lo apoyaban a la base del gobierno. El expresidente del Senado es moderado, institucional, no tiene el peso simbólico del PT y puede ofrecerle al Presidente una plataforma más amplia que la que le brindaría un candidato orgánico del PT. Pero la operación en Minas Gerais también es arriesgada, como diría el viejo Riobaldo: la vida es muy peligrosa y el diablo siempre aparece en medio del torbellino."

"El panorama general muestra que la disputa entre Lula y Flávio se está "territorializando". Por lo tanto, la elección está dejando de ser simplemente una confrontación nacional entre los partidarios de Lula y Bolsonaro en el Parlamento y en las redes sociales, para convertirse en una guerra de posiciones electorales en los estados. Quien logre transformar las candidaturas estatales en impulso presidencial saldrá victorioso. Hoy, Flávio cuenta con el impulso de las calles; Lula intenta responder con la estrategia de la campaña electoral. El resultado dependerá de quién articule mejor este puente entre los niveles local y nacional."

------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Furor por el nuevo outlet que inauguró en Buenos Aires y todos están visitando

Cambian las transferencias para siempre: la modificación que impacta en Argentina

Aumenta el monotributo otra vez: ARCA ya confirmó las modificaciones

Supermercados rematan ropa desde $5000 y nadie se lo quiere perder