Ley de Glaciares: Con el quorum justo, el oficialismo busca aprobar los cambios este miércoles

El panorama se complica por la ausencia confirmada del diputado Alejandro Finocchiaro (PRO), lo que obliga al oficialismo a afinar aún más la negociación.

Nota rectificatoria - Pedido Sesion Especial 8-4-26

Ley de Glaciares y el antecedente de las audiencias

El proyecto llegó a esta instancia luego de atravesar dos audiencias públicas, realizadas el 25 y 26 de marzo, que fueron impulsadas por sectores de la oposición más dura.

Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron esos procesos, especialmente los criterios de selección de los participantes, e incluso pidieron su nulidad.

A pesar de las críticas, el oficialismo avanzó con la estrategia legislativa y ahora apuesta a cerrar el debate en el recinto.

Qué cambia la reforma

El proyecto introduce modificaciones clave en la Ley 26.639, especialmente en la definición de qué debe ser protegido.

El nuevo texto establece que quedarán alcanzados los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, es decir, aquellos que actúan como reservas de agua o contribuyen a la recarga de cuencas.

Además, incorpora el criterio de “uso racional de los recursos naturales”, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

El rol de las provincias

Uno de los puntos centrales es que se otorga mayor protagonismo a las provincias.

Serán las autoridades ambientales locales las encargadas de determinar si una geoforma cumple o no una función hídrica, lo que definirá su nivel de protección.

Esa información deberá ser remitida al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, aunque ahora con un flujo constante de datos desde las jurisdicciones.

Qué actividades estarán prohibidas

El proyecto mantiene restricciones sobre actividades consideradas sensibles, pero con una precisión clave: solo se aplicarán en los casos en que exista función hídrica comprobada.

Entre las actividades prohibidas se incluyen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y las obras que puedan alterar de manera significativa el estado natural de los glaciares.

También se establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de autorizar cualquier proyecto en estas zonas.

Qué se permite

La iniciativa contempla excepciones para ciertas actividades, como las científicas no invasivas, las tareas de rescate y las actividades deportivas no motorizadas.

Además, habilita la posibilidad de realizar evaluaciones ambientales estratégicas en proyectos de mayor escala.

Un debate de fondo

Desde el Gobierno argumentan que, a más de 15 años de vigencia de la ley actual, el Inventario Nacional de Glaciares sigue incompleto y que aún no se ha determinado con precisión la función hídrica de muchas geoformas.

Ese diagnóstico es uno de los ejes centrales de la reforma, que busca redefinir los criterios de protección en función de ese dato.

Si el oficialismo logra reunir el quórum este miércoles, el proyecto podría convertirse en ley en una sesión que se anticipa tensa, tanto por los números ajustados como por el fuerte debate político y ambiental que atraviesa la iniciativa.

El resultado dependerá, en gran medida, de las negociaciones de último momento y de la capacidad del oficialismo para sostener los apoyos en un escenario de alta fragmentación parlamentaria.

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