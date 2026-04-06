Menos chao fan: China redescubre McDonald's (y las alitas de pollo KFC)

Localidades como Hanchuan nunca figuraron entre los planes de las multinacionales. Sin embargo, de repente, cientos de lugares similares se han convertido en la nueva frontera para los gigantes occidentales de la comida rápida. En los próximos 3 años, McDonald's tiene previsto añadir 3.000 establecimientos a los 7.000 que ya tenía en China en 2025, muchos de ellos en ciudades y pueblos pequeños. KFC planea sumar más de 4.000 a su total de 12.600 durante el mismo periodo. Burger King, Domino's Pizza, Pizza Hut, Starbucks y Subway también tienen planes igualmente ambiciosos.

Uno de los factores que impulsan la expansión hacia las zonas rurales es la necesidad de captar nuevos clientes. Aproximadamente 66% de la población china vive fuera de sus 50 ciudades más grandes, que ya están saturadas de restaurantes de hamburguesas y pollo. Alrededor del 70 % de los KFC en China se encuentran a menos de 10 minutos en bicicleta de otro KFC , según UBS; con cerca del 60%, la cuota de mercado de McDonald's es similar. Esto hace que encontrar poblaciones que no estén familiarizadas con las hamburguesas sea aún más importante."

Un problema

En China muchas marcas occidentales han dejado de expandirse o han comenzado a reducir su tamaño; además, carecen de la experiencia necesaria para instalarse en zonas más pequeñas y tranquilas del país.

Pero hay inversores chinos dispuestos a aportar el capital necesario para abrir miles de restaurantes en estas condiciones y a apostar con audacia por las zonas semiurbanas como el próximo mercado para batidos y papas fritas.

Es una apuesta arriesgada: hay que dar batalla a sus competidores locales, Tastien y Wallace, más económicos.

Las marcas occidentales deben ofrecer precios competitivos para atraer clientes en las regiones más pobres y establecer cadenas de suministro fiables en estas zonas remotas.

A primera vista, grandes extensiones del país parecen estar disponibles; la mayoría de los pueblos pequeños de la provincia de Hubei, donde se encuentra Hanchuan, no tienen McDonald's. Pero escasean los locales aptos para albergar grandes restaurantes de comida rápida.

Pero el desafío es superar los obstáculos.

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