JP Morgan y su renovado optimismo por Argentina

Por el otro lado aparece Vista, la acción que el banco elige para jugar la historia energética argentina.

JP Morgan la destaca como su vehículo preferido para capturar el crecimiento de Vaca Muerta, apoyado en una producción en expansión, una estrategia enfocada en petróleo, buena ejecución operativa y una estructura más simple que la de otros jugadores del sector.

Las acciones que más podrían subir con MSCI

El otro punto fuerte del informe pasa por una posible reclasificación de la Argentina dentro de MSCI, un evento que para JPMorgan podría funcionar como disparador de flujos mucho más grandes hacia la plaza local. El banco calcula que una vuelta a la categoría de mercado emergente podría generar alrededor de US$2.300 millones en ingresos pasivos para acciones argentinas, un monto que, para el tamaño actual del mercado, tendría un efecto más que relevante.

En ese escenario, los principales beneficiarios serían YPF, con flujos estimados por US$594 millones, seguida por Grupo Financiero Galicia con US$466,7 millones, Vista Energy con US$347,2 millones, Banco Macro con US$316,1 millones, Pampa Energía con US$268,7 millones y Transportadora de Gas del Sur con US$165,6 millones.

La lista confirma que la preferencia del banco por bancos y energía no responde a una moda pasajera, sino al peso concreto que esos sectores tienen dentro de la composición del mercado argentino.

Por qué JP Morgan cree que todavía hay recorrido

El banco sostiene que el Merval sigue operando con valuaciones que lucen moderadas frente a otros momentos de mayor entusiasmo con la Argentina. Según el informe, el índice cotiza cerca de 9,5 veces ganancias, por debajo de las 15 veces que llegó a alcanzar durante la etapa de Mauricio Macri.

Ese dato es central, porque JP Morgan interpreta que la mejora en gobernabilidad, la consolidación fiscal, la baja del riesgo político y la expectativa de una mayor normalización financiera todavía no fueron plenamente absorbidas por los precios. Ese dato es central, porque JP Morgan interpreta que la mejora en gobernabilidad, la consolidación fiscal, la baja del riesgo político y la expectativa de una mayor normalización financiera todavía no fueron plenamente absorbidas por los precios.

En paralelo, la entidad entiende que las elecciones legislativas de 2025 fortalecieron al oficialismo y mejoraron las condiciones para avanzar con reformas, un factor que Wall Street sigue de cerca porque reduce el riesgo de bloqueo político y mejora la percepción de continuidad del programa económico.

Argentina Handbook JPMorgan 2

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