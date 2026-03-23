JP Morgan volvió a poner a la Argentina en el radar de Wall Street con una tesis mucho más concreta que la habitual, porque no sólo mantuvo una visión positiva sobre el país, sino que además dejó en claro cuáles son las acciones que ve mejor posicionadas para capturar una eventual revaluación del mercado local.
2 ACCIONES EN EL RADAR
JP Morgan y su renovado optimismo por Argentina
JP Morgan volvió a poner a la Argentina en el radar de Wall Street con una tesis mucho más concreta que la habitual
En su informe Argentina 101, The 2026 Country Handbook, la entidad sostuvo que la bolsa argentina todavía no refleja por completo la mejora política y macroeconómica de los últimos meses, y por eso ratificó su recomendación Overweight sobre el equity local.
JP Morgan considera que hoy las mejores oportunidades están en bancos y en oil & gas, dos segmentos que combinan valuaciones todavía razonables con exposición directa a los motores que, según el banco, pueden sostener una nueva etapa para los activos argentinos.
Las dos acciones favoritas de JP Morgan
Dentro de ese universo, el banco identifica dos nombres por encima del resto. Por un lado aparece Grupo Financiero Galicia, una apuesta directa a la normalización macroeconómica y al eventual regreso del crédito como negocio relevante dentro del sistema financiero argentino.
Si la estabilización gana profundidad, la inflación sigue bajando y la economía recupera algo de previsibilidad, los bancos podrían volver a operar con múltiplos más exigentes y con mejores perspectivas de rentabilidad.
Por el otro lado aparece Vista, la acción que el banco elige para jugar la historia energética argentina.
JP Morgan la destaca como su vehículo preferido para capturar el crecimiento de Vaca Muerta, apoyado en una producción en expansión, una estrategia enfocada en petróleo, buena ejecución operativa y una estructura más simple que la de otros jugadores del sector.
Las acciones que más podrían subir con MSCI
El otro punto fuerte del informe pasa por una posible reclasificación de la Argentina dentro de MSCI, un evento que para JPMorgan podría funcionar como disparador de flujos mucho más grandes hacia la plaza local. El banco calcula que una vuelta a la categoría de mercado emergente podría generar alrededor de US$2.300 millones en ingresos pasivos para acciones argentinas, un monto que, para el tamaño actual del mercado, tendría un efecto más que relevante.
En ese escenario, los principales beneficiarios serían YPF, con flujos estimados por US$594 millones, seguida por Grupo Financiero Galicia con US$466,7 millones, Vista Energy con US$347,2 millones, Banco Macro con US$316,1 millones, Pampa Energía con US$268,7 millones y Transportadora de Gas del Sur con US$165,6 millones.
La lista confirma que la preferencia del banco por bancos y energía no responde a una moda pasajera, sino al peso concreto que esos sectores tienen dentro de la composición del mercado argentino.
Por qué JP Morgan cree que todavía hay recorrido
El banco sostiene que el Merval sigue operando con valuaciones que lucen moderadas frente a otros momentos de mayor entusiasmo con la Argentina. Según el informe, el índice cotiza cerca de 9,5 veces ganancias, por debajo de las 15 veces que llegó a alcanzar durante la etapa de Mauricio Macri.
En paralelo, la entidad entiende que las elecciones legislativas de 2025 fortalecieron al oficialismo y mejoraron las condiciones para avanzar con reformas, un factor que Wall Street sigue de cerca porque reduce el riesgo de bloqueo político y mejora la percepción de continuidad del programa económico.
Más noticias en Urgente24:
Escándalo en San Isidro: Militantes kirchneristas tomaron el municipio durante horas
Estrategia libertaria: Mantener la alianza en el Congreso pero dejar a Macri fuera del juego
Alberto Fernández no para de chicanear a Adorni y a Milei: Dudas sobre la moral y la salud del Presidente