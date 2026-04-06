Dólar: crece la brecha con el techo de la banda mientras el BCRA compra

Dólar futuro

Otro factor que explica la moderación del dólar es la evolución de las cotizaciones paralelas y futuras. Los contratos de dólar futuro muestran un sesgo bajista, con precios para fin de abril en torno a los $1.412, todavía muy por debajo del techo proyectado de la banda, que podría alcanzar niveles cercanos a los $1.700 hacia fin de mes.

En términos anuales, la tendencia también es descendente. El dólar minorista acumula una baja de más del 4% en lo que va de 2026, mientras que el dólar blue registra una caída aún mayor, del orden del 8,5%. Esto sugiere una apreciación del peso en términos nominales, en un contexto donde la inflación interanual se desacelera.

Percepciones del dólar y la política monetaria

Sin embargo, la estabilidad cambiaria no está exenta de interrogantes. Algunos analistas consultados por Infobae advierten que este esquema depende en gran medida del ingreso sostenido de divisas y de la posibilidad de monetizar la economía para generar créditos, para así impulsar la actividad económica.

Por ahora, el dólar parece haberse tomado una pausa. Pero en la economía argentina, la estabilidad nunca es definitiva, sino apenas un respiro dentro de una dinámica siempre cambiante.

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