En la primera jornada de la semana, 06/04, el dólar profundizó una tendencia que empieza a consolidarse: la creciente distancia respecto del techo de la banda cambiaria. Este fenómeno no solo refleja un menor nivel de tensión financiera, sino que también abre una ventana de oportunidad para la política económica.
MERCADO CAMBIARIO
Dólar: crece la brecha con el techo de la banda mientras el BCRA compra
El dólar se mantiene estable y se aleja casi 20% del techo. Clave para las compras del BCRA, pero crecen dudas sobre su sostenibilidad.
El tipo de cambio mayorista cerró en torno a los $1.393, con una leve baja diaria, mientras que el dólar al público se mantuvo sin cambios en $1.415 en las pizarras del Banco Nación. En paralelo, el dólar blue retrocedió a $1.400, con una caída marginal, pero suficiente para marcar su valor más bajo en un mes.
Más allá de las variaciones diarias, el dato más relevante es la brecha con el techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central. Actualmente, ese límite superior se ubica en torno a los $1.664,71, lo que deja al tipo de cambio oficial con una distancia cercana al 19,5%, equivalente a más de $270.
Este “colchón cambiario” es clave para entender la dinámica actual del mercado. Cuanto más lejos se encuentra el dólar del techo, menor es la necesidad de intervención oficial para contener presiones alcistas. En otras palabras, el Banco Central gana margen para acumular reservas sin sacrificar divisas en defensa del peso.
De hecho, en las últimas ruedas la autoridad monetaria volvió a posicionarse como compradora neta en el mercado, aprovechando un contexto de mayor oferta de dólares. La expectativa de una fuerte liquidación del sector agroexportador —típica de esta época del año— refuerza esta tendencia y contribuye a sostener la estabilidad del tipo de cambio.
Dólar futuro
Otro factor que explica la moderación del dólar es la evolución de las cotizaciones paralelas y futuras. Los contratos de dólar futuro muestran un sesgo bajista, con precios para fin de abril en torno a los $1.412, todavía muy por debajo del techo proyectado de la banda, que podría alcanzar niveles cercanos a los $1.700 hacia fin de mes.
En términos anuales, la tendencia también es descendente. El dólar minorista acumula una baja de más del 4% en lo que va de 2026, mientras que el dólar blue registra una caída aún mayor, del orden del 8,5%. Esto sugiere una apreciación del peso en términos nominales, en un contexto donde la inflación interanual se desacelera.
Percepciones del dólar y la política monetaria
Sin embargo, la estabilidad cambiaria no está exenta de interrogantes. Algunos analistas consultados por Infobae advierten que este esquema depende en gran medida del ingreso sostenido de divisas y de la posibilidad de monetizar la economía para generar créditos, para así impulsar la actividad económica.
Por ahora, el dólar parece haberse tomado una pausa. Pero en la economía argentina, la estabilidad nunca es definitiva, sino apenas un respiro dentro de una dinámica siempre cambiante.
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