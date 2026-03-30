El dólar recalienta y vuelve a rozar los $1.400, el dólar fuga en alza

En la jornada del 30 de marzo, el tipo de cambio oficial avanzó y se ubicó en torno a los $1.398, en línea con la tendencia de los dólares financieros. En el segmento bursátil, el dólar MEP se negoció cerca de los $1.432,51, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó niveles de $1.486,17, reflejando una leve presión alcista en toda la curva cambiaria.
El CCL (o dólar fuga, ya que se usa para retirar dinero del mercado argentino y depositarlo en el mercado externo) registró la mayor cantidad de operaciones del mes.
El movimiento no es menor si se lo analiza en el contexto reciente. Durante gran parte de marzo, el dólar había mostrado estabilidad e incluso retrocesos, operando en algunos momentos por debajo de los $1.400. Sin embargo, en los últimos días del mes se observó un cambio de tendencia que despertó interrogantes en el mercado.
El dólar y el techo de la banda
A pesar de la suba, el tipo de cambio todavía se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria definida por el Banco Central (BCRA). Distintas estimaciones ubican ese límite en una zona cercana a los $1.630-$1.650 para fines de marzo, lo que implica que el dólar aún tiene margen de aproximadamente entre 15% y 18% antes de que la autoridad monetaria deba intervenir.
El esquema de bandas permite que el tipo de cambio fluctúe libremente dentro de un rango determinado, interviniendo solo cuando se alcanzan los extremos. En este contexto, la reciente suba no representa aún una señal de alarma para el Gobierno, pero sí un indicio de que la calma cambiaria podría estar agotándose.
Los motivos detrás de la suba del dólar
Entre los factores que explican esta dinámica aparece, en primer lugar, el contexto internacional. La suba del precio del petróleo y la volatilidad global están generando mayor demanda de dólares a nivel mundial, lo que también impacta en mercados emergentes como Argentina.
En el plano local, los analistas señalan que el movimiento responde a una combinación de toma de cobertura por parte de inversores y cierta recomposición de carteras. Tras varios meses donde predominó la apuesta por activos en pesos —aprovechando tasas reales positivas—, comienza a observarse un reequilibrio hacia posiciones en dólares.
Además, el nivel actual del tipo de cambio también reabre el debate sobre el atraso cambiario. Algunos economistas advierten que, con una inflación todavía elevada, el dólar oficial podría estar perdiendo competitividad en términos reales, lo que eventualmente presionaría hacia una corrección.
Otro elemento para considerar es el rol del Banco Central. La autoridad monetaria viene comprando dólares a lo largo de marzo. Hoy compró US$208 millones, de los US$384 millones operados.
La reciente suba del dólar marca un cambio de clima en el mercado, aunque aún dentro de parámetros controlados. La distancia respecto al techo de la banda le da margen al Gobierno, pero el movimiento deja en claro que el equilibrio cambiario sigue siendo frágil.
Más noticias en Urgente24
Villa 31: la "solución japonesa" para urbanizarla e integrarla a CABA
El Trece le echó flit y ahora todos se la disputan: Qué conductora vuelve
La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social
Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."
El constante deteriodo de los salarios, el empleo y la capacidad de pago