El dólar recalienta y vuelve a rozar los $1.400, el dólar fuga en alza

El esquema de bandas permite que el tipo de cambio fluctúe libremente dentro de un rango determinado, interviniendo solo cuando se alcanzan los extremos. En este contexto, la reciente suba no representa aún una señal de alarma para el Gobierno, pero sí un indicio de que la calma cambiaria podría estar agotándose.

Los motivos detrás de la suba del dólar

Entre los factores que explican esta dinámica aparece, en primer lugar, el contexto internacional. La suba del precio del petróleo y la volatilidad global están generando mayor demanda de dólares a nivel mundial, lo que también impacta en mercados emergentes como Argentina.

En el plano local, los analistas señalan que el movimiento responde a una combinación de toma de cobertura por parte de inversores y cierta recomposición de carteras. Tras varios meses donde predominó la apuesta por activos en pesos —aprovechando tasas reales positivas—, comienza a observarse un reequilibrio hacia posiciones en dólares.

Además, el nivel actual del tipo de cambio también reabre el debate sobre el atraso cambiario. Algunos economistas advierten que, con una inflación todavía elevada, el dólar oficial podría estar perdiendo competitividad en términos reales, lo que eventualmente presionaría hacia una corrección.

Otro elemento para considerar es el rol del Banco Central. La autoridad monetaria viene comprando dólares a lo largo de marzo. Hoy compró US$208 millones, de los US$384 millones operados.

La reciente suba del dólar marca un cambio de clima en el mercado, aunque aún dentro de parámetros controlados. La distancia respecto al techo de la banda le da margen al Gobierno, pero el movimiento deja en claro que el equilibrio cambiario sigue siendo frágil.

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