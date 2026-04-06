Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizarán la versión teatral de "Secreto en la montaña", que se estrena el 7 de mayo de 2025 en el Multiteatro Comafi de la avenida Corrientes, Buenos Aires. Enterate de qué trata todo este viaje digno de presenciar en primera persona.
¿CUÁNDO SE ESTRENA?
Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizan "Secreto en la montaña": Un western homosexual
La icónica historia de amor entre dos vaqueros llega por primera vez al teatro argentino. Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe encarnarán a Jack y Ennis.
La obra estará bajo la dirección de Javier Daulte y la producción de Adrián Suar.
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El anuncio cayó como una bomba cultural: "Secreto en la montaña", el drama que en 2005 Ang Lee llevó al cine con Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, tendrá su primera versión en las tablas porteñas. La obra se estrena el próximo 7 de mayo en el Multiteatro Comafi, uno de los espacios más emblemáticos de la avenida Corrientes.
La producción está encabezada por Adrián Suar junto a Joaquín y Bautista Laviaguerre, una alianza de peso dentro del circuito comercial. El proyecto atrajo miradas desde el primer día: combina nombres de alto perfil, un director de trayectoria y una historia que conecta con debates vigentes sobre identidad, amor y mandatos sociales.
La elección de Vicuña y Lamothe no es casual. Ambos actores cuentan con amplio recorrido en cine, televisión y teatro, y tienen la capacidad de cargar con el peso emocional que exige el relato. El chileno Vicuña, reconocido por su versatilidad dramática, y Lamothe, referente del cine independiente argentino, construirán desde cero la química que la historia exige.
Javier Daulte: la mirada sensible detrás de la puesta
El dramaturgo y director Javier Daulte tomó la conducción artística del proyecto. Con una extensa trayectoria que incluye obras premiadas en Argentina y el exterior, Daulte es conocido por su capacidad de trabajar la emoción sin caer en el melodrama.
"Uno no se va a enamorar de quien quiere" — Javier Daulte, sintetizando el espíritu de la obra.
La frase resume el nudo central de "Secreto en la montaña": dos hombres que descubren un amor profundo en la inmensidad de Wyoming pero que no pueden —o no saben cómo— vivirlo en libertad. La trama explora la tensión entre el deseo auténtico y los mandatos culturales de un entorno rural conservador.
El elenco completo
- Benjamín Vicuña — Jack Twist
- Esteban Lamothe — Ennis Del Mar
- Laura Paredes — figura femenina central
- Roberto Castro — rol de apoyo dramático
Datos clave del estreno
Según información oficial de la producción, las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet y en la boletería del Multiteatro Comafi. La obra se desarrolla en la Calle Corrientes, el corazón del teatro comercial porteño, lo que le garantiza visibilidad y acceso masivo al público.
- Fecha de estreno: 7 de mayo de 2025
- Venue: Multiteatro Comafi, Corrientes al 1300, CABA
- Venta de entradas: Plateanet y boletería
- Producción: Adrián Suar / Laviaguerre
- Dirección: Javier Daulte
Por qué esta obra importa más allá del espectáculo
"Secreto en la montaña" no es solo un título de cartelera. La historia original de Annie Proulx, publicada en The New Yorker en 1997, marcó un antes y un después en la representación de la masculinidad y el amor homosexual en la cultura de masas. Su adaptación cinematográfica recaudó más de 178 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de apenas 14 millones.
Llevarla al teatro argentino en 2026, en un momento donde los debates sobre diversidad e identidad siguen siendo urgentes, tiene una resonancia particular. La propuesta invita a reflexionar sobre los sentimientos que aparecen sin pedir permiso y los contextos sociales que los reprimen.
Una historia que, como demostró el tiempo, no envejece.
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