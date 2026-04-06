Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizan "Secreto en la montaña": Un western homosexual

image El desafío es mayúsculo: los personajes de Jack Twist y Ennis Del Mar fueron inmortalizados por Ledger y Gyllenhaal, cuyas actuaciones les valieron múltiples premios internacionales. Trasladar esa intensidad al teatro en vivo, sin los recursos del cine, demanda un trabajo actoral de primer nivel.

La elección de Vicuña y Lamothe no es casual. Ambos actores cuentan con amplio recorrido en cine, televisión y teatro, y tienen la capacidad de cargar con el peso emocional que exige el relato. El chileno Vicuña, reconocido por su versatilidad dramática, y Lamothe, referente del cine independiente argentino, construirán desde cero la química que la historia exige.

Javier Daulte: la mirada sensible detrás de la puesta

El dramaturgo y director Javier Daulte tomó la conducción artística del proyecto. Con una extensa trayectoria que incluye obras premiadas en Argentina y el exterior, Daulte es conocido por su capacidad de trabajar la emoción sin caer en el melodrama.

"Uno no se va a enamorar de quien quiere" — Javier Daulte, sintetizando el espíritu de la obra.

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La frase resume el nudo central de "Secreto en la montaña": dos hombres que descubren un amor profundo en la inmensidad de Wyoming pero que no pueden —o no saben cómo— vivirlo en libertad. La trama explora la tensión entre el deseo auténtico y los mandatos culturales de un entorno rural conservador.

El elenco completo

Benjamín Vicuña — Jack Twist

Esteban Lamothe — Ennis Del Mar

Laura Paredes — figura femenina central

Roberto Castro — rol de apoyo dramático

Datos clave del estreno

Según información oficial de la producción, las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet y en la boletería del Multiteatro Comafi. La obra se desarrolla en la Calle Corrientes, el corazón del teatro comercial porteño, lo que le garantiza visibilidad y acceso masivo al público.

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Fecha de estreno: 7 de mayo de 2025

Venue: Multiteatro Comafi, Corrientes al 1300, CABA

Venta de entradas: Plateanet y boletería

Producción: Adrián Suar / Laviaguerre

Dirección: Javier Daulte

Por qué esta obra importa más allá del espectáculo

"Secreto en la montaña" no es solo un título de cartelera. La historia original de Annie Proulx, publicada en The New Yorker en 1997, marcó un antes y un después en la representación de la masculinidad y el amor homosexual en la cultura de masas. Su adaptación cinematográfica recaudó más de 178 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de apenas 14 millones.

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Llevarla al teatro argentino en 2026, en un momento donde los debates sobre diversidad e identidad siguen siendo urgentes, tiene una resonancia particular. La propuesta invita a reflexionar sobre los sentimientos que aparecen sin pedir permiso y los contextos sociales que los reprimen.

Una historia que, como demostró el tiempo, no envejece.

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