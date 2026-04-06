Agostina Páez: "mi padre estaba borracho, es una vergüenza lo que hizo"

La abogada santiagueña está haciendo un rally en los medios porque es convocada y porque pretende que los tribunales del vecino país no vuelvan a requerir su presencia.

image Agostina Páez y su padre Mariano Páez

No vengo de una familia racista. Yo estoy enojada con mi padre pero volveré a hablar con él porque es mi papá. Es el que me tocó. No vengo de una familia racista. Yo estoy enojada con mi padre pero volveré a hablar con él porque es mi papá. Es el que me tocó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2012907017912947079&partner=&hide_thread=false A la abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, le confiscaron el pasaporte tras hacer comentarios y gestos racistas en un bar de Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro https://t.co/rnVoucLU2A pic.twitter.com/ISOU9fUG26 — LA NACION (@LANACION) January 18, 2026

Muchas veces hemos tenido altibajos en nuestra relación con papá. Somos muy distintos. Pero, seguramente, se me pasara el actual enojo que tengo. Muchas veces hemos tenido altibajos en nuestra relación con papá. Somos muy distintos. Pero, seguramente, se me pasara el actual enojo que tengo.