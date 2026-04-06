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CAMBIO DE ESTRATEGIA LEGAL

Agostina Páez: "mi padre estaba borracho, es una vergüenza lo que hizo"

“No puedo creer que sabiendo lo mal que la pasé en Brasil mi papá haya hecho ese gesto. Es habitual que se emborrache” dijo la letrada santiagueña Agostina Páez

06 de abril de 2026 - 23:07
Agostina Páez y su padre Mariano

Agostina Páez y su padre Mariano

Luego de conocer lo mal que cayeron las burlas de su padre a las víctimas de racismo en Brasil, Agostina Páez está buscando desligarse de lo ocurrido y cargar las tintas sobre su progenitor, Mariano Páez, para no generar más controversias en una causa donde no ha sido declarada inocente por parte del tribunal interviniente.

“Le hablo muchas veces a mi padre como si yo fuera su madre, no su hija. En nuestra relación yo soy la persona responsable. Es muy inmaduro de su parte cómo se comporta.”

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Cuando dijo que era usurero y narco, mi papá estaba repitiendo cosas que le estaban diciendo. No sé por qué lo acusaron de semejante cosa. Mi papá tiene sus enemigos pero yo no puedo hacerme cargo de las cosas que hace. Cuando dijo que era usurero y narco, mi papá estaba repitiendo cosas que le estaban diciendo. No sé por qué lo acusaron de semejante cosa. Mi papá tiene sus enemigos pero yo no puedo hacerme cargo de las cosas que hace.

“De tal palo, tal astilla”: críticas en Brasil

“La fruta no cae lejos del árbol” fue una de las expresiones utilizadas en Rio de Janeiro para explicar cómo se maneja en Argentina la familia Páez.

La abogada santiagueña está haciendo un rally en los medios porque es convocada y porque pretende que los tribunales del vecino país no vuelvan a requerir su presencia.

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Agostina P&aacute;ez y su padre Mariano P&aacute;ez

Agostina Páez y su padre Mariano Páez

No vengo de una familia racista. Yo estoy enojada con mi padre pero volveré a hablar con él porque es mi papá. Es el que me tocó. No vengo de una familia racista. Yo estoy enojada con mi padre pero volveré a hablar con él porque es mi papá. Es el que me tocó.

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Muchas veces hemos tenido altibajos en nuestra relación con papá. Somos muy distintos. Pero, seguramente, se me pasara el actual enojo que tengo. Muchas veces hemos tenido altibajos en nuestra relación con papá. Somos muy distintos. Pero, seguramente, se me pasara el actual enojo que tengo.

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