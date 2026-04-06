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UNA BATALLA TRAS OTRA

Aparecieron 2 nuevas acreedoras de Adorni: le prestaron para comprar en el country

Se trata de 2 miembros de la Policía Federal. Una tiene 34 años (Adorni le debe $ 7,7 millones) y la otra tiene 68 años (el ex vocero le debe $ 43 millones)

06 de abril de 2026 - 20:44
Manuel Adorni y Javier Milei

Manuel Adorni y Javier Milei

FOTO: CAPTURA/NA

Las uniformadas de la Policía Federal le habrían prestado hacia fines de 2024 el dinero suficiente para que Manuel Adorni pudiera comprar su casa en el barrio cerrado de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a más de 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Además de la relación con la fuerza de seguridad, ambas mujeres facturan como monotributistas y Manuel Adorni habría aportado sus nombres en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

El coordinador de ministros hipotecó su casa de Parque Chacabuco de manera no bancaria por US$ 100.000 a favor de las uniformadas Graciela Isabel Molina (68) y Victoria Cancio (34). El coordinador de ministros hipotecó su casa de Parque Chacabuco de manera no bancaria por US$ 100.000 a favor de las uniformadas Graciela Isabel Molina (68) y Victoria Cancio (34).

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Caso Manuel Adorni: 2 mujeres policías de la Federal le habrían prestado dinero.

Caso Manuel Adorni: 2 mujeres policías de la Federal le habrían prestado dinero.

Se trata de una modalidad similar a la utilizada para comprar el departamento de 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito: hipotecas privadas a mujeres que son empleadas o jubiladas.

La pregunta obligada es: ¿Cómo hace un empleado del Estado Nacional para pagar tantas cuotas, además de los gastos mensuales lógicos de expensas, tasas, impuestos y servicios que implica tener varias propiedades para uso propio? La pregunta obligada es: ¿Cómo hace un empleado del Estado Nacional para pagar tantas cuotas, además de los gastos mensuales lógicos de expensas, tasas, impuestos y servicios que implica tener varias propiedades para uso propio?

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Ante semejante panorama, se vuelve trascendental la declaración de la escribana Adriana Nechevenko el miércoles 8 de abril ante el fiscal Gerardo Pollicita.

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Mientras tanto… el Banco Nación

A diferencia de la opacidad que rodea al coordinador de ministros de la Casa Rosada (quien sigue sin mostrar documentación que respalde su crecimiento patrimonial, sus gastos extravagantes en tarjetas de créditos y sus lujosos viajes al exterior), la entidad crediticia oficial pondrá a disposición de la justicia (ya existen 3 denuncias penales) los datos de una auditoría interna sobre los 40 créditos otorgados a altos funcionarios nacionales y legisladores.

Existe por parte del juez federal Ariel Lijo la intención de concentrar todas las denuncias en su propio tribunal. Provienen las mismas de la Coalición Cívica y también de particulares.

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