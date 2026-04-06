Aparecieron 2 nuevas acreedoras de Adorni: le prestaron para comprar en el country

image

Ante semejante panorama, se vuelve trascendental la declaración de la escribana Adriana Nechevenko el miércoles 8 de abril ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041299623235436772&partner=&hide_thread=false Confirmaron DOS NUEVAS ACREEDORAS de Manuel Adorni (además de las 2 jubiladas). Le "prestaron" guita para otra operación. Parece que hay OTRA PROPIEDAD NUEVA además del country y su departamento en Caballitopic.twitter.com/xbPWsDRDME — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 6, 2026

Mientras tanto… el Banco Nación

A diferencia de la opacidad que rodea al coordinador de ministros de la Casa Rosada (quien sigue sin mostrar documentación que respalde su crecimiento patrimonial, sus gastos extravagantes en tarjetas de créditos y sus lujosos viajes al exterior), la entidad crediticia oficial pondrá a disposición de la justicia (ya existen 3 denuncias penales) los datos de una auditoría interna sobre los 40 créditos otorgados a altos funcionarios nacionales y legisladores.

Existe por parte del juez federal Ariel Lijo la intención de concentrar todas las denuncias en su propio tribunal. Provienen las mismas de la Coalición Cívica y también de particulares.