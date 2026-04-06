Las uniformadas de la Policía Federal le habrían prestado hacia fines de 2024 el dinero suficiente para que Manuel Adorni pudiera comprar su casa en el barrio cerrado de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a más de 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
UNA BATALLA TRAS OTRA
Aparecieron 2 nuevas acreedoras de Adorni: le prestaron para comprar en el country
Se trata de 2 miembros de la Policía Federal. Una tiene 34 años (Adorni le debe $ 7,7 millones) y la otra tiene 68 años (el ex vocero le debe $ 43 millones)
Además de la relación con la fuerza de seguridad, ambas mujeres facturan como monotributistas y Manuel Adorni habría aportado sus nombres en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Se trata de una modalidad similar a la utilizada para comprar el departamento de 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito: hipotecas privadas a mujeres que son empleadas o jubiladas.
Ante semejante panorama, se vuelve trascendental la declaración de la escribana Adriana Nechevenko el miércoles 8 de abril ante el fiscal Gerardo Pollicita.
Mientras tanto… el Banco Nación
A diferencia de la opacidad que rodea al coordinador de ministros de la Casa Rosada (quien sigue sin mostrar documentación que respalde su crecimiento patrimonial, sus gastos extravagantes en tarjetas de créditos y sus lujosos viajes al exterior), la entidad crediticia oficial pondrá a disposición de la justicia (ya existen 3 denuncias penales) los datos de una auditoría interna sobre los 40 créditos otorgados a altos funcionarios nacionales y legisladores.
Existe por parte del juez federal Ariel Lijo la intención de concentrar todas las denuncias en su propio tribunal. Provienen las mismas de la Coalición Cívica y también de particulares.