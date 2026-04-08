Adrián Suar analizó el presente de El Trece y no descartó el regreso de una destacada figura

Nicolás Occhiato rechazó visitar a Mario Pergolini en El Trece

Actualmente el programa Otro día perdido viene siendo de lo más visto en la televisión argentina, Nicolás Occhiato no aceptó la invitación de formar parte de una entrevista con Mario Pergolini.

La sorpresa surge sobre todo porque ambos ya habían compartido un especial en el canal de streaming LUZU TV, lo que hacía pensar que el vínculo era con buena predisposición para colaboraciones.

De acuerdo a lo que contó el periodista Alejandro Castelo en el programa Ya fue todo, la decisión del joven empresario fue determinante. “En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario”, expresó el comunicador.

No obstante, la explicación oficial que brindó para finalmente no acceder a una nota televisiva fue que comenzará a grabar una serie para Disney, lo que le impediría formar parte de una entrevista en el ciclo televisivo. Aun así, dejó abierta la duda sobre si se trata realmente de un problema de tiempos o de una decisión personal.

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