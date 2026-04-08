Durante la noche del martes (07/04) se llevó a cabo la función de prensa de "Desde el jardín", obra que protagoniza Guillermo Francella en el Teatro Metropolitan, Adrián Suar no se perdió la ocasión para mostrarse junto a su pareja Rocío Robles entre el público invitado y habló de la actualidad de El Trece.
"ESTAMOS MEJOR"
Adrián Suar analizó el presente de El Trece y no descartó el regreso de una destacada figura
Con elogios hacia Guido Kaczka y Mario Pergolini, el histórico productor opinó sobre El Trece y se refirió al regreso de un importante conductor.
En diálogo con la prensa, el histórico productor se refirió al presente de la señal televisiva y expresó: "Estoy contento, sí. Estamos mejor. Estamos mejor". "Estabamos caídos y ahora volvimos", sumó de manera tajante dejando en claro que desde hace años le cuesta hacerle frente a su principal competidor: Telefe.
"He vivido momentos malos en la pantalla pero ahora de a poco la estoy ordenando", manifestó y aprovechó para descatar a Guido Kaczka y Mario Pergolini quienes por la noche tratan de sacarle audiencia al canal de las pelotas.
Posteriormente uno de los cronistas que lo entrevistaba se animó a preguntar por Marcelo Tinelli y el hecho de que se pueda sumar a la programación, a lo que el actor contestó con esperanza sobre el conductor: "Sí, puede ser. Siempre están las puertas abiertas para el flaco".
Nicolás Occhiato rechazó visitar a Mario Pergolini en El Trece
Actualmente el programa Otro día perdido viene siendo de lo más visto en la televisión argentina, Nicolás Occhiato no aceptó la invitación de formar parte de una entrevista con Mario Pergolini.
La sorpresa surge sobre todo porque ambos ya habían compartido un especial en el canal de streaming LUZU TV, lo que hacía pensar que el vínculo era con buena predisposición para colaboraciones.
De acuerdo a lo que contó el periodista Alejandro Castelo en el programa Ya fue todo, la decisión del joven empresario fue determinante. “En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario”, expresó el comunicador.
No obstante, la explicación oficial que brindó para finalmente no acceder a una nota televisiva fue que comenzará a grabar una serie para Disney, lo que le impediría formar parte de una entrevista en el ciclo televisivo. Aun así, dejó abierta la duda sobre si se trata realmente de un problema de tiempos o de una decisión personal.
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