"Encontrás todo lo lindo": Carina Zampini palpitó su llegada a La Peña de Morfi

Carina Zampini no descarta volver a la actuación

En otro momento de la entrevista a Carina Zampini le preguntaron sobre la posibilidad de que vuelva a formar parte de una telenovela cuando recordaban lo que fue "Dulce amor" y la chance de que tenga una segunda temporada junto a Sebastián Estevanéz.

"La idea de hacer una segunda vuelta de 'Dulce amor' fue con Sebas, fue en conjunto. Fue un día que nos encontramos y dijimos: 'Che, estaría bueno'", contó.

La panelista Pía Shaw le preguntó si se imagina haciéndolo en formato de novela vertical, aunque lo dudó y expresó: "La ficción vertical es algo que recién está arrancando".

Asimismo, señaló que habría que encontrar la forma de hacerlo pero "respetando todos los códigos que tenía la novela".

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