Finalmente el próximo domingo 12 de abril volverá La Peña de Morfi por Telefe aunque esta vez será Diego Leuco y Carina Zampini, que ingresará en el lugar que dejó vacante Lizy Tagliani. De visita en el ciclo A la Barbarossa la conductora contó cómo se prepara para el desembarco dominical.
CALIENTA MOTORES
"Encontrás todo lo lindo": Carina Zampini palpitó su llegada a La Peña de Morfi
Carina Zampini contó cómo se prepara para debutar en el programa dominical y habló sobre este nuevo desafío junto a Diego Leuco en Telefe.
Visiblemente contenta con su incorporación tildó al programa como "de los programas más bellos que hay en la televisión". "Encontrás todo lo lindo ahí. Se junta la música, el arte, la cocina, la comida, el humor. ¿Qué más podés esperar para un domingo?".
Posteriormente recordó que ya ha trabajado con quien conducirá, en el canal de streaming LUZU TV como así también se han cruzado en los pasillos de El Trece cuando ambos se desempeñaban en el canal televisivo. "El grupo es espectacular", comentó con alegría.
Por otro lado, destacó que la motiva trabajar los domingos y por ejemplo señaló que el tráfico no es el mismo que durante los días de semana. "Es como un re plan para mí", sumó y reconoció que suele ver "la mitad del vaso lleno".
Carina Zampini no descarta volver a la actuación
En otro momento de la entrevista a Carina Zampini le preguntaron sobre la posibilidad de que vuelva a formar parte de una telenovela cuando recordaban lo que fue "Dulce amor" y la chance de que tenga una segunda temporada junto a Sebastián Estevanéz.
"La idea de hacer una segunda vuelta de 'Dulce amor' fue con Sebas, fue en conjunto. Fue un día que nos encontramos y dijimos: 'Che, estaría bueno'", contó.
La panelista Pía Shaw le preguntó si se imagina haciéndolo en formato de novela vertical, aunque lo dudó y expresó: "La ficción vertical es algo que recién está arrancando".
Asimismo, señaló que habría que encontrar la forma de hacerlo pero "respetando todos los códigos que tenía la novela".
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