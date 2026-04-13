Gol de Banfield vs Lanús anulado: el milimétrico offside que detectó el VAR

Cómo fue el gol de Banfield ante Lanús

El gol de Banfield había sucedido al minuto 42 del 1T, cerca del cierre de la primera mitad. Aunque los ataques del equipo de Pedro Troglio eran algo esporádicos y sin mucho volumen de juego, la última línea del equipo de Mauricio Pellegrino ya había sido advertida varias veces.

image Lanús juega pensando en la Copa Libertadores entresemana FOTO: @clublanus

Hasta el minuto 42', la última línea había estado al margen de cualquier error. Pero el paraguayo Canale demoró en salir. En dar el paso para el "achique" y, así, dejar en offside a los delanteros del Taladro. Al menos eso parecía.

El uruguayo Mauro Méndez tiró una pícara diagonal para que recibir una asistencia perfecta que lo dejó mano a mano ante Losada.

Por si fuera poco, el jugador tuvo la lucidez suficiente como para poner el botín por debajo de la pelota, contra el pasto, y meterla por encima del arquero Granate.

VIDEO: Por este offside el VAR anuló el gol de Banfield

El árbitro Nicolás Ramírez dio por válido el tanto del uruguayo. Hasta que lo llamó el VAR. Facundo Tello (uno de los tres árbitros argentinos elegidos para ir al Mundial 2026), estaba en la cabina y, junto a su asistente AVAR, le informaron a Ramírez que Méndez estaba adelantado.

Por milímetros, pero adelantado.

Embed ¡LAS LÍNEAS DEL VAR! Por este offside, fue anulado el golazo de Mauro Méndez para Banfield ante Lanús. ¿Opiniones?



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Al final, el VAR le salvó las papas a Canale. Resultó que el paraguayo no había salido tan tarde y su movimiento fue suficiente para que el delantero rival quedara en posición fuera de juego.

Cómo ver Lanús vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026

Granate y Taladro se enfrentan desde las 19 hs. en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. El partido se transmite por ESPN Premium.

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