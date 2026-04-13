El gol de Banfield vs. Lanús se gritó en todo el Estadio Granate. Pero la alegría duró demasiado poco. El árbitro del encuentro, Nicolás Ramírez, había dado el tanto por válido, pero el VAR le advirtió que Mauro Méndez estaba adelantado.
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Gol de Banfield vs Lanús anulado: el milimétrico offside que detectó el VAR
Banfield se ponía en ventaja ante Lanús con un golazo de Mauro Méndez. Sin embargo, una revisión de VAR observó que estaba en offisde. Mirá el video.
Lanús vs. Banfield reeditan este lunes un nuevo clásico del sur bonaerense. Se enfrentan nuevamente tras el último choque de noviembre pasado, por el Torneo Clausura 2025, cuando el Taladro venció en su cancha al Granate por 2 a 1.
Es un cotejo entretenido, con idas y vueltas, con verticalidad. Con peligro en ambas áreas. Lanús dominó durante la mayor parte del primer tiempo, a pesar de que Banfield le generaba muchas preocupaciones cuando la tomaba alguno de sus dos delanteros.
Méndez y Perrotta fueron un verdadero dolor de cabeza para toda la defensa Granate, comandada por el capitán Carlos Izquierdoz.
Lanús jamás hubiera imaginado que eso ocurriría a tal punto de que Méndez tirara una diagonal demoledora y, por si fuera poco, definiera con mucha categoría ante la salida del arquero Losada.
Cómo fue el gol de Banfield ante Lanús
El gol de Banfield había sucedido al minuto 42 del 1T, cerca del cierre de la primera mitad. Aunque los ataques del equipo de Pedro Troglio eran algo esporádicos y sin mucho volumen de juego, la última línea del equipo de Mauricio Pellegrino ya había sido advertida varias veces.
Hasta el minuto 42', la última línea había estado al margen de cualquier error. Pero el paraguayo Canale demoró en salir. En dar el paso para el "achique" y, así, dejar en offside a los delanteros del Taladro. Al menos eso parecía.
El uruguayo Mauro Méndez tiró una pícara diagonal para que recibir una asistencia perfecta que lo dejó mano a mano ante Losada.
Por si fuera poco, el jugador tuvo la lucidez suficiente como para poner el botín por debajo de la pelota, contra el pasto, y meterla por encima del arquero Granate.
VIDEO: Por este offside el VAR anuló el gol de Banfield
El árbitro Nicolás Ramírez dio por válido el tanto del uruguayo. Hasta que lo llamó el VAR. Facundo Tello (uno de los tres árbitros argentinos elegidos para ir al Mundial 2026), estaba en la cabina y, junto a su asistente AVAR, le informaron a Ramírez que Méndez estaba adelantado.
Por milímetros, pero adelantado.
Al final, el VAR le salvó las papas a Canale. Resultó que el paraguayo no había salido tan tarde y su movimiento fue suficiente para que el delantero rival quedara en posición fuera de juego.
Cómo ver Lanús vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026
Granate y Taladro se enfrentan desde las 19 hs. en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. El partido se transmite por ESPN Premium.
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