El motivo por el que el Real Madrid planea vender a Gonzalo García

Real Madrid - Gonzalo García - Tigre Gonzalo García, goleador del Real Madrid en el Mundial de Clubes. FOTO: (X/REDES@realmadrid)/NA

La información sorprende porque Gonzalo viene de una temporada muy productiva, en la que aprovechó cada oportunidad dentro del primer equipo. El atacante incluso brilló en el Mundial de Clubes, donde el Madrid encontró en él una solución ofensiva en medio de una temporada marcada por las lesiones.

Además, el delantero fue uno de los máximos goleadores del torneo en su nuevo formato organizado por la FIFA, una competición que finalmente terminó conquistando el Chelsea FC. Ese rendimiento lo consolidó como una de las revelaciones del equipo.

Sin embargo, según la información publicada por el medio norteamericano, en Real Madrid el escenario se explica por una decisión deportiva concreta: abrir espacio en el plantel para Endrick. El delantero brasileño, por quien el club realizó una fuerte apuesta económica, atraviesa un gran momento tras su paso por Olympique Lyonnais, y en Valdebebas consideran que debe tener protagonismo en el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2043677249023476050?s=20&partner=&hide_thread=false Real Madrid planea VENDER A GONZALO GARCÍA el próximo mercado para dejar lugar a ENDRICK en el plantel.



Recordemos que fue uno de los MÁXIMOS GOLEADORES del Mundial de Clubes, y lleva 11 GOLES en 1718 MINUTOS con Real Madrid.



Vía @TheAthleticFC. pic.twitter.com/a6IdEAXnt2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 13, 2026

Gonzalo García vs Endrick: los números del dilema

Los números ayudan a entender y discutir el debate que hoy existe en Valdebebas entre Gonzalo García y Endrick.

El delantero surgido de La Fábrica disputó 33 partidos con el primer equipo, en los que anotó 6 goles y dio 2 asistencias. A esos registros hay que sumarle su actuación en el Mundial de Clubes, torneo en el que tuvo su mayor impacto goleador y que lo llevó a alcanzar los 11 tantos en la temporada.

Por su parte, Endrick presenta números muy competitivos pese a haber tenido menos partidos jugados. El atacante brasileño suma 16 partidos, con 6 goles y 6 asistencias, registros que muestran su capacidad de incidencia ofensiva.

A ese rendimiento se suma un factor clave en la planificación del club: la inversión económica. El Real Madrid desembolsó cerca de 50 millones de euros para fichar al delantero brasileño, una cifra que naturalmente condiciona las decisiones deportivas y refuerza la idea de darle protagonismo en el equipo.

En ese escenario, el buen momento de Gonzalo García podría terminar jugando en su contra: su rendimiento lo convierte en una oportunidad de mercado en un club que históricamente ha sabido vender bien a sus jóvenes talentos.

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