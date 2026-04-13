El Real Madrid atraviesa un momento de transición deportiva que hace tiempo no se veía en el club blanco. Con Álvaro Arbeloa al mando del equipo, la temporada entra en su tramo decisivo con sensaciones encontradas: LaLiga parece escaparse, pero el conjunto merengue todavía se aferra a la Champions League como su gran salvación.
INSÓLITO
El motivo por el que el Real Madrid planea vender a Gonzalo García
Florentino Pérez y José Ángel Sánchez analizan su salida del Real Madrid pese a sus goles y su gran Mundial de Clubes.
En los despachos del club también se percibe ese clima de cambio. La directiva que encabeza Florentino Pérez, junto a José Ángel Sánchez, analiza cómo encarar una nueva etapa deportiva tras un ciclo histórico que llegó a su fin. En los últimos años el Madrid se despidió de nombres que marcaron una era, como Toni Kroos, Luka Modri, Casemiro, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Marcelo, pilares de uno de los equipos más dominantes del fútbol europeo.
Incluso dentro del propio club se ha reconocido que el último recambio generacional no terminó de salir como se esperaba, lo que explica algunas dudas deportivas de la temporada. En ese contexto, comienzan a circular versiones sobre posibles cambios en el banquillo para la próxima campaña, con el nombre de Didier Deschamps apareciendo entre los candidatos que podrían asumir el desafío de conducir la próxima etapa del Madrid.
El futuro de Gonzalo García, en duda
En ese contexto de reordenamiento deportivo, el nombre de Gonzalo García aparece ahora en el centro de las especulaciones del mercado. El delantero, formado en La Fábrica, se convirtió en una de las irrupciones más interesantes de la cantera del Real Madrid en el último tiempo.
A pesar de su buen rendimiento y de haberse ganado un lugar como alternativa ofensiva del equipo, según reveló The Athletic, medio especializado perteneciente al grupo de The New York Times, el club analiza la posibilidad de vender al delantero durante el próximo mercado de verano.
La información sorprende porque Gonzalo viene de una temporada muy productiva, en la que aprovechó cada oportunidad dentro del primer equipo. El atacante incluso brilló en el Mundial de Clubes, donde el Madrid encontró en él una solución ofensiva en medio de una temporada marcada por las lesiones.
Además, el delantero fue uno de los máximos goleadores del torneo en su nuevo formato organizado por la FIFA, una competición que finalmente terminó conquistando el Chelsea FC. Ese rendimiento lo consolidó como una de las revelaciones del equipo.
Sin embargo, según la información publicada por el medio norteamericano, en Real Madrid el escenario se explica por una decisión deportiva concreta: abrir espacio en el plantel para Endrick. El delantero brasileño, por quien el club realizó una fuerte apuesta económica, atraviesa un gran momento tras su paso por Olympique Lyonnais, y en Valdebebas consideran que debe tener protagonismo en el equipo.
Gonzalo García vs Endrick: los números del dilema
Los números ayudan a entender y discutir el debate que hoy existe en Valdebebas entre Gonzalo García y Endrick.
El delantero surgido de La Fábrica disputó 33 partidos con el primer equipo, en los que anotó 6 goles y dio 2 asistencias. A esos registros hay que sumarle su actuación en el Mundial de Clubes, torneo en el que tuvo su mayor impacto goleador y que lo llevó a alcanzar los 11 tantos en la temporada.
Por su parte, Endrick presenta números muy competitivos pese a haber tenido menos partidos jugados. El atacante brasileño suma 16 partidos, con 6 goles y 6 asistencias, registros que muestran su capacidad de incidencia ofensiva.
A ese rendimiento se suma un factor clave en la planificación del club: la inversión económica. El Real Madrid desembolsó cerca de 50 millones de euros para fichar al delantero brasileño, una cifra que naturalmente condiciona las decisiones deportivas y refuerza la idea de darle protagonismo en el equipo.
En ese escenario, el buen momento de Gonzalo García podría terminar jugando en su contra: su rendimiento lo convierte en una oportunidad de mercado en un club que históricamente ha sabido vender bien a sus jóvenes talentos.
------------
Más contenido de Golazo24:
Hay parte médico: Cuti Romero evita la operación pero estará varias semanas fuera
Sacude la Scaloneta: Alejandro Garnacho rompió el silencio y dejó en la mira a Lionel Scaloni
Emery aclaró la situación de Dibu Martínez y Scaloni respiró hondo
Guerra comercial: Nike negocia con UEFA para ser el balón oficial de la Champions
Acusan al Cholo Simeone en Cataluña: la dura maniobra para dejar fuera a Lamine Yamal