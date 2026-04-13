Hay parte médico: Cuti Romero evita la operación pero estará varias semanas fuera

A ese proceso habrá que sumarle dos o tres semanas adicionales de trabajo en campo, por lo que el plazo total de recuperación podría extenderse alrededor de seis semanas. Por ese motivo, todo indica que el central no volverá a jugar en lo que resta de la temporada con Tottenham. La baja llega en un momento crítico para el equipo londinense. El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi atraviesa una campaña muy complicada en la Premier League y se encuentra penúltimo con 30 puntos, en plena zona de descenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2043694317919695185?s=20&partner=&hide_thread=false Cuti Romero no tiene rotura del ligamento colateral pero tiene una lesión.

No necesita operación pero si recuperación. Por lo menos seis semanas. Van a ir evaluando su evolución.

No va a jugar más en Tottenham en esta temporada. pic.twitter.com/Oji1tSrCul — Gastón Edul (@gastonedul) April 13, 2026

Por delante aparecen West Ham con 32 unidades y Nottingham Forest con 33, mientras que por debajo se ubican Burnley con 20 puntos y Wolverhampton con 17. Con pocas jornadas por disputar, el Tottenham necesita reaccionar para evitar un cierre de temporada dramático.

Preocupación rumbo al Mundial: Romero llegará con poco ritmo

Más allá del impacto que genera su ausencia en el Tottenham, la lesión del ex Belgrano de Córdoba también enciende una señal de alerta en el entorno de la Selección Argentina. A dos meses del Mundial, el central deberá atravesar un período de recuperación que podría extenderse alrededor de seis semanas antes de volver a competir.

Romero es una de las piezas centrales del equipo de Scaloni y un nombre prácticamente inamovible en la defensa. Su recuperación coincide con la recta final de la preparación para el Mundial 2026, que comenzará en pocas semanas. Antes del debut, Argentina tiene previstos dos partidos amistosos (uno de ellos ante Guatemala), encuentros que suelen servir para ajustar el funcionamiento del equipo y terminar de perfilar el once titular. La lista definitiva de convocados, en cambio, se presentará previamente, a fines de mayo.

En ese contexto, la lesión llega en un momento incómodo para el cuerpo técnico que encabezan el DT de Pujato, Pablo Aimar y Walter Samuel. Aunque el diagnóstico descarta una rotura grave y no requerirá operación, el tiempo de recuperación implica que Romero pasará varias semanas sin competir, algo que inevitablemente puede afectar su ritmo futbolístico y su condición física.

cuti romero barcelona tottenham real madrid atletico madrid Cuti Romero es una pieza clave en la defensa de Lionel Scaloni. Su recuperación será seguida de cerca pensando en el Mundial 2026. FOTO: PAUL CHILDS / REUTERS

Para un defensor acostumbrado a competir al máximo nivel en la liga inglesa, llegar al Mundial con poco rodaje no es el escenario ideal. Por eso, tanto el cuerpo técnico de la Selección como el propio jugador seguirán de cerca la evolución de su recuperación durante las próximas semanas.

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