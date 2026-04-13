El Tottenham Hotspur entra en el tramo más delicado de la temporada y la preocupación crece en torno al Cuti Romero. El defensor argentino, una de las piezas clave del equipo, sufrió una lesión en la rodilla justo cuando el conjunto londinense pelea por salir de la zona baja de la Premier League, en un contexto que inquieta especialmente al entrenador Roberto De Zerbi.
¿LLEGA AL MUNDIAL?
Hay parte médico: Cuti Romero evita la operación pero estará varias semanas fuera
Cuti Romero sufrió un esguince de rodilla y estará varias semanas afuera. No se opera, pero se pierde el final de temporada y enciende alarmas rumbo al Mundial.
Romero debió abandonar el campo entre lágrimas durante el partido ante Sunderland, que terminó con derrota 1-0 para los Spurs. La jugada se produjo tras un fuerte choque con su propio arquero en medio de una acción defensiva, un golpe que encendió inmediatamente las alarmas tanto en Inglaterra como en el entorno de la Selección Argentina, donde el central es una de las piezas fundamentales del equipo de Lionel Scaloni.
En las últimas horas llegó finalmente el parte médico, que empieza a aclarar el panorama. Los estudios descartaron una rotura del ligamento colateral, pero confirmaron una lesión en la rodilla que obligará al defensor argentino a permanecer varias semanas fuera de las canchas, justo cuando el Tottenham más necesita a sus referentes para intentar revertir su delicada situación en la liga.
Qué lesión tiene Cuti Romero y cuánto tiempo estará fuera
Las primeras evaluaciones médicas llevaron tranquilidad parcial. Según informó el periodista Gastón Edul, los estudios confirmaron que Cristian Romero no sufrió rotura del ligamento colateral de la rodilla, el escenario que más preocupaba tras el impacto.
Sin embargo, el defensor argentino padece un esguince en la rodilla derecha, una lesión que igualmente requerirá un tiempo considerable de recuperación. De acuerdo con lo explicado por Edul en el programa F12, Romero deberá atravesar al menos un mes de reposo absoluto, antes de iniciar la etapa de kinesiología y trabajos de rehabilitación.
A ese proceso habrá que sumarle dos o tres semanas adicionales de trabajo en campo, por lo que el plazo total de recuperación podría extenderse alrededor de seis semanas. Por ese motivo, todo indica que el central no volverá a jugar en lo que resta de la temporada con Tottenham. La baja llega en un momento crítico para el equipo londinense. El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi atraviesa una campaña muy complicada en la Premier League y se encuentra penúltimo con 30 puntos, en plena zona de descenso.
Por delante aparecen West Ham con 32 unidades y Nottingham Forest con 33, mientras que por debajo se ubican Burnley con 20 puntos y Wolverhampton con 17. Con pocas jornadas por disputar, el Tottenham necesita reaccionar para evitar un cierre de temporada dramático.
Preocupación rumbo al Mundial: Romero llegará con poco ritmo
Más allá del impacto que genera su ausencia en el Tottenham, la lesión del ex Belgrano de Córdoba también enciende una señal de alerta en el entorno de la Selección Argentina. A dos meses del Mundial, el central deberá atravesar un período de recuperación que podría extenderse alrededor de seis semanas antes de volver a competir.
Romero es una de las piezas centrales del equipo de Scaloni y un nombre prácticamente inamovible en la defensa. Su recuperación coincide con la recta final de la preparación para el Mundial 2026, que comenzará en pocas semanas. Antes del debut, Argentina tiene previstos dos partidos amistosos (uno de ellos ante Guatemala), encuentros que suelen servir para ajustar el funcionamiento del equipo y terminar de perfilar el once titular. La lista definitiva de convocados, en cambio, se presentará previamente, a fines de mayo.
En ese contexto, la lesión llega en un momento incómodo para el cuerpo técnico que encabezan el DT de Pujato, Pablo Aimar y Walter Samuel. Aunque el diagnóstico descarta una rotura grave y no requerirá operación, el tiempo de recuperación implica que Romero pasará varias semanas sin competir, algo que inevitablemente puede afectar su ritmo futbolístico y su condición física.
Para un defensor acostumbrado a competir al máximo nivel en la liga inglesa, llegar al Mundial con poco rodaje no es el escenario ideal. Por eso, tanto el cuerpo técnico de la Selección como el propio jugador seguirán de cerca la evolución de su recuperación durante las próximas semanas.
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