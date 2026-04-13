El efecto Tottenham: cinco gigantes del fútbol que también creyeron que el descenso era imposible

1. Atlético de Madrid, una caída impensada en España

El Atlético de Madrid protagonizó uno de los descensos más sorprendentes del fútbol europeo al finalizar la temporada 1999-2000. El club rojiblanco, uno de los históricos de LaLiga, cayó a Segunda División tras 65 años consecutivos en la máxima categoría, apenas cuatro temporadas después de haber conquistado el histórico doblete de Liga y Copa del Rey en 1996.

El equipo contaba con nombres importantes como Jimmy Floyd Hasselbaink, Santiago Solari, Rubén Baraja y Juan Carlos Valerón, pero el contexto institucional terminó siendo determinante. Ese año, el presidente Jesús Gil y parte de su directiva fueron suspendidos en medio de una investigación judicial por el uso irregular de fondos del club.

La crisis dirigencial terminó golpeando de lleno al vestuario. El equipo comenzó la temporada dirigido por Claudio Ranieri, pero el técnico italiano dejó el cargo en marzo con el Atlético comprometido en la tabla. Su reemplazante, Radomir Anti, no logró revertir la situación y el conjunto madrileño terminó consumando un descenso inesperado.

La caída marcó uno de los momentos más duros en la historia del club, aunque el Atlético logró recomponerse poco tiempo después. En 2002, bajo la conducción de Luis Aragonés, el equipo regresó a Primera División y comenzó una nueva etapa en la que también empezaría a asomar una de sus grandes figuras: Fernando Torres.

Fernando Torres. Fernando Torres en sus primeros años con el Atlético de Madrid. El delantero debutó en el primer equipo durante la etapa en Segunda tras el descenso del club en 2000. Foto: AFP PHOTO / ÁLVARO HERNANDEZ

2. River Plate, el descenso que paralizó al fútbol argentino

En 2011, River Plate vivió el episodio más traumático de sus más de cien años de historia. El club más ganador del fútbol argentino descendió por primera vez tras perder el playoff de promoción ante Belgrano de Córdoba, en un desenlace que sacudió a todo el país.

El partido de vuelta, disputado en el estadio Monumental, terminó suspendido antes del final cuando la tensión en las tribunas se desbordó. Los famosos incidentes dentro y fuera del estadio quedaron como una de las imágenes más desoladoras de aquel episodio. Con el equipo ya condenado por el resultado global, la policía debió intervenir para intentar controlar a miles de hinchas que protagonizaron disturbios.

El impacto fue enorme en Argentina. La presión que rodeó aquella temporada fue recordada años después por varios futbolistas de ese plantel, que describieron el ambiente como uno de los más difíciles de la historia reciente del fútbol sudamericano.

River logró recomponerse rápidamente. El equipo regresó a la Primera División en 2012, tras ganar la segunda categoría con un plantel en el que destacaban David Trezeguet, Alejandro “Chori” Domínguez y Lucas Ocampos, y pocos años después volvería a consolidarse como uno de los clubes más dominantes del continente.

3. Leeds United, del sueño europeo al colapso financiero

A comienzos de los años 2000, el Leeds United parecía destinado a convertirse en una de las grandes potencias del fútbol inglés. El club había alcanzado las semifinales de la Champions League en 2001, con un equipo joven y competitivo que ilusionaba a sus hinchas.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento deportivo se escondía un proyecto económico extremadamente arriesgado. La directiva apostó fuerte por invertir grandes sumas de dinero con la expectativa de clasificar regularmente a competiciones europeas, pero los resultados no acompañaron y las deudas comenzaron a crecer.

La caída fue rápida. En 2004, Leeds descendió de la Premier League con una plantilla que incluía futbolistas como Mark Viduka, Alan Smith, Paul Robinson y un joven James Milner. El golpe deportivo fue solo el comienzo de una crisis aún más profunda.

Pocos años después, los problemas financieros terminaron empujando al club incluso a la tercera división del fútbol inglés, un desplome inesperado para una institución histórica que apenas unos años antes competía entre los mejores equipos de Europa.

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4. Manchester City, cuando el ahora gigante inglés tocó fondo

Hoy cuesta imaginarlo, pero el Manchester City, uno de los clubes más poderosos del fútbol europeo en la actualidad, también atravesó uno de los descensos más duros del fútbol inglés.

El primer golpe llegó en 1996, cuando el equipo perdió la categoría y descendió desde la Premier League al Championship. Sin embargo, lo peor todavía estaba por venir. Apenas dos temporadas después, en 1998, el club volvió a caer y terminó descendiendo a la tercera división del fútbol inglés, un escenario impensado para una institución con una enorme base de aficionados y una larga tradición en el país.

En aquel plantel todavía había nombres reconocidos, como el talentoso mediapunta georgiano Georgi Kinkladze, uno de los jugadores más queridos por la afición del City en aquella época. Sin embargo, el equipo nunca logró encontrar la estabilidad necesaria para escapar de la pelea por la permanencia.

La temporada terminó de manera dramática. En la última jornada, el City debía ganar y esperar otros resultados para evitar el descenso. El equipo cumplió su parte al vencer 5-2 a Stoke City, pero las victorias de Portsmouth y Port Vale en sus respectivos partidos terminaron condenándolo igualmente a la caída.

Años después llegaría una transformación total. Con la inversión del grupo de Abu Dhabi en 2008 y el crecimiento deportivo que culminaría con la era de Pep Guardiola, el club pasó de tocar fondo en el fútbol inglés a convertirse en una de las grandes potencias del fútbol mundial.

5. Schalke 04, una crisis que sacudió al fútbol alemán

El Schalke 04 protagonizó uno de los descensos más impactantes del fútbol europeo reciente al finalizar la temporada 2020-21. El club de Gelsenkirchen, uno de los históricos de Alemania y habitual participante en competiciones europeas durante las últimas décadas, terminó cayendo a la 2. Bundesliga tras una campaña marcada por el caos deportivo.

El equipo había sido semifinalista de la Champions League en 2011 y contaba con una de las mayores masas sociales del fútbol alemán, con más de 200.000 socios. Sin embargo, la crisis económica agravada por la pandemia de Covid-19 y una profunda inestabilidad institucional terminaron golpeando de lleno al club.

Durante aquella temporada, el Schalke llegó a cambiar cinco entrenadores, reflejo del desorden que atravesaba el proyecto deportivo. Los malos resultados se acumularon desde el inicio del campeonato y el equipo nunca logró salir del fondo de la tabla.

Gazprom Schalke 04 La camiseta del Schalke 04, uno de los clubes históricos del fútbol alemán que sufrió un inesperado descenso a la 2. Bundesliga en 2021.

El descenso se confirmó tras una derrota ante Arminia Bielefeld, lo que desató una fuerte reacción entre los aficionados. Incluso se registraron momentos de tensión cuando algunos hinchas increparon a los jugadores tras el partido.

Aunque el Schalke logró regresar rápidamente a la Bundesliga en temporadas posteriores, el club volvió a perder la categoría poco tiempo después y actualmente compite en la 2. Bundesliga, intentando reconstruir un proyecto deportivo que le permita regresar a la élite.

Así, la historia demuestra que, en el fútbol, ningún gigante está completamente a salvo. Ni los títulos, ni la tradición ni el tamaño del club garantizan inmunidad cuando una temporada se descontrola.

Con seis partidos por delante, el Tottenham todavía tiene margen para evitar un golpe histórico. Sin embargo, los casos de Atlético de Madrid, River Plate, Leeds United, Manchester City y Schalke 04 recuerdan una lección incómoda: cuando la crisis se instala, incluso los clubes más grandes pueden terminar cayendo.

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