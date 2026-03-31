Roberto De Zerbi desembarca en el Tottenham para que recupere su perfil ofensivo

Por encima del conjunto londinense, la pelea tampoco ofrece demasiada tranquilidad. Nottingham Forest suma 32 puntos, mientras que el Leeds marca el límite de la zona segura con 33, lo que deja a varios equipos separados por apenas un puñado de resultados en el cierre del campeonato.

En ese contexto, la llegada de De Zerbi terminó acelerándose. La confirmación llegó de la mano del periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien aseguró que el técnico italiano aceptó el desafío y firmará un contrato por cinco temporadas con el Tottenham, incorporándose al club con efecto inmediato.

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Story revealed yesterday now confirmed as De Zerbi has accepted #THFC job with IMMEDIATE effect.



Five year deal set to be signed as De Zerbi decides to accept this challenge. pic.twitter.com/3kFE88F4Y3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2026

Un ciclo corto marcado por resultados y lesiones

El paso de Igor Tudor por el Tottenham fue breve y nunca logró estabilizar al equipo. En sus primeros siete partidos al frente del conjunto londinense, el entrenador croata apenas había conseguido una victoria, un empate y cinco derrotas, un balance que terminó alimentando las dudas dentro de la dirigencia en un momento crítico de la temporada.

El contexto deportivo tampoco ayudaba. Durante varias semanas el Tottenham llegó a acumular hasta una docena de jugadores lesionados, un problema que afectó seriamente la estructura del equipo y obligó al cuerpo técnico a modificar constantemente el once titular.

Dentro de esa lista de bajas aparecían nombres de peso como James Maddison, Dejan Kulusevski y Cristian Romero, tres futbolistas claves dentro del esquema del equipo. A ellos se sumaban otros jugadores importantes en la rotación como Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Ben Davies, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Mohammed Kudus, Wilson Odobert y João Palhinha, un escenario que terminó condicionando el rendimiento colectivo de los Spurs.

Atlético de Madrid vs Tottenham Spurs El Atlético de Madrid eliminó al Tottenham en Champions, un golpe que profundizó la crisis del equipo londinense. THOMAS COEX / AFP

Con ese panorama deportivo, el Tottenham decidió apostar por un cambio profundo en el banquillo. La llegada de Roberto De Zerbi busca precisamente eso: darle una nueva identidad al equipo en el tramo final del campeonato y evitar un desenlace que en el norte de Londres nadie quiere siquiera imaginar.

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