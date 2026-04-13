Adorni resiste pero pocos le creen; suman 10 los posibles rivales de Milei

1-Las 2 policías que le prestaron a Adorni dicen que les debe US$ 70.000
Lo confirmaron en su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita. La deuda debe ser cancelada antes del mes de noviembre.
Manuel Adorni resiste pero cada vez son menos los que creen en un vocero que ya no habla; suman 10 los posibles rivales de Javier Milei para 2027.
Lo confirmaron en su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita. La deuda debe ser cancelada antes del mes de noviembre.
Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria María José Cancio evitaron hacer declaraciones a la prensa luego de declarar casi 3 horas.
Aportaron sus testimonios, chats y documentaciòn.
Ante la fragilidad en la imagen del presidente, ya suenan otros 10 posibles presidenciables para el 2027.
1-Axel Kicillof ; 2-Victoria Villarruel; 3-Patricia Bullrich; 4-Nacho Torres; 5-Juan Grabois; 6-Sergio Massa; 7-Sergio Uñac; 8-Carlos Melconian; 9-Jorge Brito Y 10-Dante Gebel