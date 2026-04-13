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Adorni resiste pero pocos le creen; suman 10 los posibles rivales de Milei

Manuel Adorni resiste pero cada vez son menos los que creen en un vocero que ya no habla; suman 10 los posibles rivales de Javier Milei para 2027.

13 de abril de 2026 - 18:42
Manuel Adorni con Karina Milei.&nbsp;

Manuel Adorni con Karina Milei. 

https://x.com/KarinaMileiOk
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Manuel Adorni: embarrado pero en funciones&nbsp;

Manuel Adorni: embarrado pero en funciones

1-Las 2 policías que le prestaron a Adorni dicen que les debe US$ 70.000

Lo confirmaron en su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita. La deuda debe ser cancelada antes del mes de noviembre.

Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria María José Cancio evitaron hacer declaraciones a la prensa luego de declarar casi 3 horas.

Aportaron sus testimonios, chats y documentaciòn.

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Embed - Chats y documentos: Las pruebas que hunden al Jefe de Gabinete ante el fiscal Pollicita.

2-Ya hay una decena de posibles rivales de Milei

Ante la fragilidad en la imagen del presidente, ya suenan otros 10 posibles presidenciables para el 2027.

1-Axel Kicillof ; 2-Victoria Villarruel; 3-Patricia Bullrich; 4-Nacho Torres; 5-Juan Grabois; 6-Sergio Massa; 7-Sergio Uñac; 8-Carlos Melconian; 9-Jorge Brito Y 10-Dante Gebel

Embed - Ante la caída de Milei, ya suenan 10 precandidatos presidenciales

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