Alerta en ANMAT: Cómo detectar el aceite de oliva falso y prohibido

Además, el organismo adjuntó un instructivo para reconocer de manera fehaciente la presencia de uno de los ejemplares falsificados. Las principales diferencias se detectaron en el color del envase (debe ser verde oscuro), los valores de la tabla nutricional, la ausencia del envoltorio de seguridad sobre la tapa, la ausencia de los certificados “Sin T.A.C.C” y “Apto Kosher” y la fecha de loteo, con validez por dos años (original).

Cabe destacar que la medida fue indicada únicamente sobre los ejemplares falsificados. El resto de los productos de la marca Nucete siguen siendo comercializados con normalidad, dentro de los estándares impuestos por ANMAT.

A su vez, el organismo gubernamental señaló que el consumo de productos falsificados constituye un riesgo para la salud pública. “No pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”, apuntaron.

Los aceites falsos, un problema en Argentina

En los últimos años, y en concordancia con el aumento incesante de precios en bienes de consumo básicos, el mercado del aceite en sus diferentes versiones fue víctima de una serie de falsificaciones. Con distintos hechos, un circuito “negro” de estos productos se fue generando al calor de la suba en el valor del aceite para consumo y la creciente necesidad sobre su acceso.

Además, otros productos comenzaron a ser falsificados, tales como la miel, café, mayonesa, dulce de leche, arroz y bebidas alcohólicas.

