Alerta en ANMAT: Cómo detectar el aceite de oliva falso y prohibido

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una alerta al mercado de aceite de oliva por la presencia de posibles falsificaciones de una reconocida marca. Se trata del producto “aceite de oliva virgen extra Nucete” en su versión de 500 mililitros, uno de los más vendidos en Argentina.
Según ANMAT, la alarma se disparó a partir de las comparaciones regulares que el organismo consultó con la fabricante Agro Aceitunera S.A, originaria de San Juan. En contacto con la empresa, las autoridades sanitarias pudieron comprobar la presencia en el mercado de un producto de envase y rotulado similar al de Nucete, aunque sin ser propiedad de la marca ni estar reconocido entre sus lotes.
La diferencia fue detectada por los inspectores del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que comprobaron ligeras divergencias en los envoltorios. Esto generó el inicio del procedimiento que terminó con la prohibición de venta de los productos falsificados.
El legítimo elaborador informó que el producto investigado no es fabricado por la empresa, que desconoce su procedencia y contenido; y al mismo tiempo enumeró las diferencias más notorias que identificó, explicó el ANMAT en la resolución publicada en Boletín Oficial, donde además se dispuso el cese de su comercialización.
Cómo detectar el aceite falso
Además, el organismo adjuntó un instructivo para reconocer de manera fehaciente la presencia de uno de los ejemplares falsificados. Las principales diferencias se detectaron en el color del envase (debe ser verde oscuro), los valores de la tabla nutricional, la ausencia del envoltorio de seguridad sobre la tapa, la ausencia de los certificados “Sin T.A.C.C” y “Apto Kosher” y la fecha de loteo, con validez por dos años (original).
Cabe destacar que la medida fue indicada únicamente sobre los ejemplares falsificados. El resto de los productos de la marca Nucete siguen siendo comercializados con normalidad, dentro de los estándares impuestos por ANMAT.
A su vez, el organismo gubernamental señaló que el consumo de productos falsificados constituye un riesgo para la salud pública. “No pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”, apuntaron.
Los aceites falsos, un problema en Argentina
En los últimos años, y en concordancia con el aumento incesante de precios en bienes de consumo básicos, el mercado del aceite en sus diferentes versiones fue víctima de una serie de falsificaciones. Con distintos hechos, un circuito “negro” de estos productos se fue generando al calor de la suba en el valor del aceite para consumo y la creciente necesidad sobre su acceso.
Además, otros productos comenzaron a ser falsificados, tales como la miel, café, mayonesa, dulce de leche, arroz y bebidas alcohólicas.
