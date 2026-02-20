River Plate de Marcelo Gallardo se enfrentará a Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, el próximo domingo 22 de febrero en Liniers, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en lo que promete ser un gran partido.
¿HAY VENGANZA?
Gallardo (River Plate) puede quedar expuesto por Guillermo Barros Schelotto (Vélez)
Duelo sumamente interesante el del próximo domingo 22 de febrero. Vélez de Guillermo Barros Schelotto vs River de Marcelo Gallardo.
El entrenador del Millonario podría quedar expuesto ante el técnico del Fortín por una decisión que tomó meses atrás en el club de Núñez.
Guillermo Barros Schelotto vs Marcelo Gallardo
Sin lugar a dudas, el duelo entre Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo es uno de los más esperados de la fecha.
Si bien ya volvieron a enfrentarse después de la final de la Copa Libertadores 2018, cada cruce entre ambos entrenadores despierta un interés especial por lo que significó aquel antecedente.
En esta ocasión, el Fortín llega en un buen momento —es el puntero de la Zona A—, mientras que el Millonario atraviesa una etapa complicada, con los fantasmas del 2025 nuevamente presentes.
Ante la ausencia por lesión de Diego Valdés, quien podría aportarle juego al equipo de los Mellizos es Manuel Lanzini, futbolista que hasta hace algunos meses fue dirigido por el Muñeco.
Lanzini se declaró en varias oportunidades como hincha de River, pero ahora tendrá la posibilidad de destacarse con Gallardo en la vereda de enfrente.
Al marcharse del club, el mediocampista publicó en sus redes sociales: “Fue otra etapa hermosa, con aciertos y errores, porque no siempre las cosas salen como uno sueña”.
Más allá del presente del volante ofensivo, la continuidad de Marcelo Gallardo en River comienza a ser cuestionada por algunos hinchas, y será justamente Barros Schelotto quien podría ponerlo en aprietos en el duelo del próximo domingo.
Vélez vs River
El partido entre Vélez y River Plate será el domingo 22 de febrero desde las 19:15 en el José Amalfitani.
Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, recibió una multa por parte de AFA y está suspendido por un partido. La única forma de poder estar presente el domingo ante Vélez es que pague la multa de $840.000 por la tarjeta roja que le mostró Merlos durante el cotejo disputado en La Paternal frente a Argentinos Juniors.
La transmisión del partido estará a cargo de ESPN Premium. El árbitro principal será Darío Herrera y en el VAR estará Nicolás Ramírez.
Formaciones Probables
Once de Vélez Sarsfield
Alvaro Montero; Joaquin García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elias Gomez; Claudio Baeza, Tobias Andrada, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Imanol Machuca, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Once de River Plate
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Anibal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
