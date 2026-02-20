Claudio Úbeda sacude Boca con su última decisión con Edinson Cavani

En este contexto, el periodista Julio Pavoni, junto a otros comunicadores partidarios, aseguró que Edinson Cavani será titular y capitán ante Racing. El equipo volvería al 4-4-2, ya que su acompañante en el ataque sería Miguel Merentiel.

Ante la lesión de Leandro Paredes, el delantero uruguayo se quedará con la cinta en el partido frente a la Academia.

Su última titularidad había sido el 14 de septiembre ante Rosario Central, encuentro que también marcó la última vez que completó los 90 minutos. Este viernes, 159 días después, regresará al once inicial.

Como era de esperar, la decisión generó un fuerte revuelo en el mundo Xeneize, con un Claudio Úbeda cada vez más cuestionado.

Boca vs Racing

Este viernes 20 de febrero, desde las 20:00 horas, Boca y Racing se enfrentarán por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional en La Bombonera.

El Xeneize viene de empatar ante el Calamar en su estadio, mientras que el conjunto dirigido por Gustavo Costas acumula dos victorias consecutivas tras un mal arranque del campeonato, en el que sufrió tres derrotas.

La transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que Héctor Paletta estará al frente del VAR.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Sin dudas será un partido clave para ambos. Da la impresión que Úbeda se juega el puesto mientras que Costas quiere que su equipo siga de racha.

