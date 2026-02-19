Caso Gendarme Nahuel Gallo: Aprobada la amnistía general en Venezuela

La sesión convocada para las 16:00 comenzó con 2 horas y media de demora en el Palacio Legislativo.

El artículo 9 de la normativa, por ejemplo, aprobado por unanimidad, incluye entre los delitos exentos de la amnistía a la promoción, solicitud, facilitación y financiamiento de “acciones armadas contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial por parte de Estados o corporaciones extranjeras”.

Esto excluye, por ejemplo, a María Corina Machado, investigada por invocar, según el chavismo, la intervención extranjera.

Machado está en USA, tras pasar más de 1 año en la clandestinidad en Venezuela.

En cuanto a López lleva en el exilio en España desde 2020.

Fue levantada la traba sobre el artículo 7 que causó la suspensión de la 2da. discusión del proyecto, durante la sesión ordinaria pasada fue levantada.

Fue ratificado que los presos políticos deben ponerse a derecho, pero se estableció la posibilidad de que quienes se encuentren en el exilio puedan ser representados por un abogado de confianza.

Y que mientras se solicita el beneficio, la persona no puede ser apresada aunque acudiendo al tribunal 'in pectore'.

El texto se aprobó por unanimidad. Pero el oficialismo venezolano tiene mayoría absoluta.

El artículo 7 fue modificado y aprobado por unanimidad.

En cuanto a la amnistía, abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" en 27 años del chavismo, que "esté a derecho o se ponga a derecho".

El nuevo texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

"Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fines del otorgamiento de la amnistía", afirma el texto anterior.

maria-corina-machado.jpg María Corina Machado no sería amnistiada.

El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Pero el texto fue aprobado.

El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, tal como ordena la Constitución.

También excluye a "las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras".

Una fuente dijo que una comisión especial creada en la ley estudiará esos casos de manera individual.

Expertos ide Naciones Unidas subrayaron que la amnistía "debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal e integrarse en un proceso integral de justicia transicional".

Lista de hechos objeto de amnistía (artículo 8)

Para la aplicación del “perdón” serán tomados en cuenta 13 eventos en concreto: Golpe de Estado 2002, incluyendo asaltos contra gobernaciones, alcaldías, instalaciones públicas y privadas Paro petrolero de 2002-febrero 2003 Manifestaciones en el contexto del referendo revocatorio presidencial del año 2004 Hechos violentos y manifestaciones de mayo de 2007 Hechos de julio y septiembre 2009 Manifestaciones en el contexto de elecciones presidenciales de abril 2013 y proclamación de sus resultados. Manifestaciones de 2014 Instalación de la AN 2019-2020 por continuidad de la AN de 2015 Manifestaciones de 2017. Manifestaciones entre enero y abril 2019, salvo los delitos de rebelión militar Convocatoria de los procesos para selección de candidatos presidenciales año 2023 (primarias) Manifestaciones y hechos violentos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024 Manifestaciones en el contexto de las elecciones regionales y de la AN de 2025 Sin embargo, la plenaria aprobó que una comisión especial podría evaluar los casos fuera de dicho listado para decidir la amnistía.

