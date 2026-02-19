Visa se queda con el Prisma y hay miedo por el monopolio

La jugada de Visa en Argentina no es un hecho aislado. El año pasado ya pusieron 1.000 millones de dólares para quedarse con Pismo en Brasil y compraron la mayoría de Prosa en México. El plan es dominar América Latina comprando a los jugadores locales más fuertes. En nuestro país, la estructura que armó el fondo Advent para facilitar la venta fue la clave. Separaron el negocio en tres para que los reguladores no les pusieran el palo en la rueda. Por eso, Payway (los que te dan el posnet en el comercio) se quedó afuera de la venta por ahora, para evitar que los acusen de monopolio absoluto.

¿Qué pasará con la competencia tras la unión de Visa y Prisma en el mercado?

Para entender este despelote, hay que mirar un poco para atrás. Hace unos años, el gobierno de Macri obligó a los bancos a vender Prisma porque era un abuso de posición dominante, los bancos eran los dueños de la pelota y los que cobraban los goles. Ahí entró el fondo Advent, y ahora ese fondo le hace el pase de gol a Visa. Federico Sturzenegger, hoy el gurú de la desregulación, fue quien impulsó en su momento que se abriera el mercado para que no hubiera exclusividades.

Visa cambia las reglas del juego: Lanza pagos con stablecoins para comercios en 195 países

Hoy la cancha está más repartida con jugadores como Mercado Pago o Fiserv, pero la llegada de la multinacional al corazón del procesamiento vuelve a poner a todos en alerta. Los bancos locales miran de reojo porque pierden influencia sobre una herramienta que ellos mismos crearon. Mientras tanto, el mercado financiero entiende que Advent siempre entró a este negocio con el cartel de "se vende" colgado en la espalda. Compraron en 2019 y 2022, y ahora salen con los bolsillos llenos.

¿Es seguro el futuro de los pagos con la integración de Visa y Prisma?

La seguridad es la gran promesa. Gabriela Renaudo, la jefa de la firma en la región, dice que esto va a mejorar la competitividad del país en el comercio global. Al usar los sistemas inteligentes de gestión de riesgos de nivel mundial, se supone que los fraudes deberían bajar. Sin embargo, tener todos los huevos en la misma canasta siempre da un poco de vértigo. Si el sistema de Visa llegara a tener un traspié, media Argentina se quedaría sin poder pagar ni un caramelo.

