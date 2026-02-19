Visa se queda con el Prisma y hay miedo por el monopolio

En un movimiento rápido pero que se veía venir, el gigante mundial Visa acaba de confirmar que se queda con Prisma Medios de Pago y Newpay. Sí, la empresa que emite la tarjeta que tenés en la billetera ahora va a ser la dueña de la red Banelco y de PagoMisCuentas. Un zarpazo de dimensiones épicas que cambia las reglas del juego financiero.
Como bien anticipó Urgente24, esta operación mete a la multinacional en el núcleo duro del sistema. Ya no solo nos dan el plástico, ahora manejan los cables por donde pasan tus transferencias, el pago del gas y hasta la extracción de efectivo en el cajero de la esquina. Aunque las empresas se llamaron a silencio sobre el monto final de la transacción, en la City porteña los números que se barajan son astronómicos. La movida es estratégica, Visa quiere el control total y Argentina es el tablero donde acaba de dar el "jaque mate".
¿Por qué la alianza entre Visa y Prisma revoluciona los pagos digitales hoy?
La pregunta del millón es qué ganamos nosotros con esto. Según el comunicado oficial de la firma, la idea es traer tecnología de punta que hasta ahora veíamos en las películas de ciencia ficción. Hablan de tokenización, autenticación biométrica (pagar con la cara o la huella) y hasta agentes de inteligencia artificial para gestionar riesgos. Ryan McInerney, el CEO global de la compañía, salió a sacar pecho diciendo que esto va a hacer que los pagos sean "más fáciles, rápidos y seguros".
Pero no nos engañemos, esto es una guerra de poder. Al absorber a Prisma, el gigante de las tarjetas se asegura el procesamiento de millones de plásticos de crédito, débito y prepagas. Es un "upgrade" tecnológico, como dijo el ministro Luis Caputo en sus redes, pero también es una forma de concentrar el negocio. Si antes Prisma era de los bancos locales, ahora el dueño es un coloso que factura miles de millones de dólares en todo el mundo. El objetivo es que no quede un solo peso dando vueltas que no pase por sus filtros digitales.
Cómo afecta la compra de Prisma por parte de Visa a la red Banelco
Acá es donde la cosa se pone picante para el usuario de a pie. Newpay, una de las patas de esta compra, es la que maneja la infraestructura de Banelco. ¿Qué significa esto? Que cada vez que vas a un cajero a sacar unos pesos para el asado del domingo, vas a estar usando tecnología controlada por la principal emisora de tarjetas del mundo. La integración promete modernizar cajeros que a veces parecen salidos de la década del 90, pero también abre el interrogante sobre la competencia con la red Red Link.
La jugada de Visa en Argentina no es un hecho aislado. El año pasado ya pusieron 1.000 millones de dólares para quedarse con Pismo en Brasil y compraron la mayoría de Prosa en México. El plan es dominar América Latina comprando a los jugadores locales más fuertes. En nuestro país, la estructura que armó el fondo Advent para facilitar la venta fue la clave. Separaron el negocio en tres para que los reguladores no les pusieran el palo en la rueda. Por eso, Payway (los que te dan el posnet en el comercio) se quedó afuera de la venta por ahora, para evitar que los acusen de monopolio absoluto.
¿Qué pasará con la competencia tras la unión de Visa y Prisma en el mercado?
Para entender este despelote, hay que mirar un poco para atrás. Hace unos años, el gobierno de Macri obligó a los bancos a vender Prisma porque era un abuso de posición dominante, los bancos eran los dueños de la pelota y los que cobraban los goles. Ahí entró el fondo Advent, y ahora ese fondo le hace el pase de gol a Visa. Federico Sturzenegger, hoy el gurú de la desregulación, fue quien impulsó en su momento que se abriera el mercado para que no hubiera exclusividades.
Hoy la cancha está más repartida con jugadores como Mercado Pago o Fiserv, pero la llegada de la multinacional al corazón del procesamiento vuelve a poner a todos en alerta. Los bancos locales miran de reojo porque pierden influencia sobre una herramienta que ellos mismos crearon. Mientras tanto, el mercado financiero entiende que Advent siempre entró a este negocio con el cartel de "se vende" colgado en la espalda. Compraron en 2019 y 2022, y ahora salen con los bolsillos llenos.
¿Es seguro el futuro de los pagos con la integración de Visa y Prisma?
La seguridad es la gran promesa. Gabriela Renaudo, la jefa de la firma en la región, dice que esto va a mejorar la competitividad del país en el comercio global. Al usar los sistemas inteligentes de gestión de riesgos de nivel mundial, se supone que los fraudes deberían bajar. Sin embargo, tener todos los huevos en la misma canasta siempre da un poco de vértigo. Si el sistema de Visa llegara a tener un traspié, media Argentina se quedaría sin poder pagar ni un caramelo.
