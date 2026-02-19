urgente24
POLÍTICA FECOBA > CGT > paro

JUEVES CONFLICTIVO

Fecoba aseguró que el paro tuvo bajo acatamiento en comercios porteños

Para Fecoba, entidad que nuclea comercios e industrias en CABA, el acatamiento al paro tocó el 12% en la ciudad. Mientras la CGT remarcó un 90% a nivel nacional.

19 de febrero de 2026 - 17:55
La CGT advirtió que el paro fue el principio de más protestas.

La CGT advirtió que el paro fue el principio de más protestas.

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) registró el jueves 19/02 un acatamiento al paro nacional del 12 % con principal impacto en zonas comerciales aledañas a lugares de trasbordo de pasajeros de transporte público.

Transcurrida la mañana, los principales centros comerciales a cielo abierto de la ciudad reportaron actividad casi normal, con apertura de locales demorada en algunos casos por la complejidad del traslado de empleados a causa del paro en el transporte.

Fabián Castillo, presidente de Fecoba.
Fabian Castillo, ejecutivo de Fecoba

Fabian Castillo, ejecutivo de Fecoba

En este particular, Fabián Castillo, titular de Fecoba, aseguró

Seguir leyendo

Hemos detectado que los lugares donde la mayoría de los locales permanecieron cerrados son los que trabajan con el flujo de pasajeros de transporte público, estaciones de trenes y centros de trasbordo Hemos detectado que los lugares donde la mayoría de los locales permanecieron cerrados son los que trabajan con el flujo de pasajeros de transporte público, estaciones de trenes y centros de trasbordo

El dirigente explicó que “la resentida actividad económica no da margen para plegarse al paro y perder un día de ventas. Venimos de varios días feriados y lo que se necesita es abrir para vender”, remató el ejecutivo.

Por su parte, la CGT afirmó que el paro tuvo un acatamiento de más del 90% y advirtió: “Recién empieza el plan de acción”

Como era de esperar en conferencia de prensa, los líderes cegetistas criticaron al Gobierno y a los gobernadores por el apoyo al proyecto oficial e insistieron en que “no retrocederán ni entregar los derechos ni las conquistas”

La organización obrera evaluó que el paro general de 24 horas tuvo un “enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país y aseguró que la reforma laboral “retrocede 100 años en derechos colectivos”,

En la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista consideró que “la sociedad le dio un mensaje al Gobierno de que está cansada de esta política que le da pobreza al pueblo”.

A todo esto, como suele hacer el núcleo gremial, enviaron agradecimientos "a los trabajadores que adhirieron a la huelga" y luego de criticar al oficialismo, lo hicieron en igual tono con los gobernadores y los legisladores que apoyaron la reforma laboral.

Más contenido en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES