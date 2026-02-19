Un relevamiento de opinión realizado entre trabajadores sindicalizados reflejó un marcado deterioro de la imagen del presidente Javier Milei dentro del universo gremial. Según el estudio, más de siete de cada diez afiliados a sindicatos desaprueban la gestión del Gobierno, en un contexto atravesado por el debate de la reforma laboral en el Congreso y la convocatoria a un paro general.
ENCUESTA
Mal dato para el Gobierno: Sindicatos muestran alto rechazo a Milei en plena reforma laboral
En el mundo sindical el Gobierno no registra buenos números y se acentuó con el debate de la reforma laboral. La desaprobación es alta.
La medición fue elaborada por la consultora del analista político Hugo Haime y publicada por el diario La Nación y se llevó a cabo durante la primera quincena de febrero.
Un apoyo muy bajo a Milei en el mundo gremial
De acuerdo con los resultados, la aprobación del Gobierno dentro de los trabajadores sindicalizados se ubica por debajo del 30%, mientras que la desaprobación supera el 70%. La tendencia además es creciente: en los últimos meses el rechazo aumentó sostenidamente.
El dato adquiere relevancia política porque los sindicatos son uno de los actores centrales en la discusión de la reforma laboral. La CGT ya convocó a una medida de fuerza para el día del debate en Diputados y considera que la iniciativa oficial afecta derechos laborales.
No todos los trabajadores opinan igual y algunos bancan al Gobierno
El panorama cambia cuando se observa al conjunto de los trabajadores. Entre empleados formales, informales e independientes, el rechazo al Presidente sigue siendo mayoritario, pero la brecha es menor.
Incluso, dentro de los trabajadores no registrados aparece el mayor nivel de respaldo al Gobierno. Se trata de un sector al que el oficialismo apunta con la reforma laboral, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo.
Esto muestra un escenario dividido: mientras el sindicalismo organizado mantiene una postura mayoritariamente crítica, fuera de ese ámbito la evaluación del Gobierno es más equilibrada.
El punto de conflicto: la reforma laboral
El estudio también indagó sobre la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. Entre los trabajadores afiliados a sindicatos, cerca de siete de cada diez se manifestaron en contra del proyecto, mientras que poco más de dos de cada diez lo apoyaron.
Incluso se detectó un fenómeno particular: parte de los trabajadores que respaldan la gestión presidencial rechazan al mismo tiempo la reforma laboral.
En el total de los encuestados, el proyecto también registra más oposición que apoyo, aunque la diferencia es menor que entre los sindicalizados.
Un escenario político tenso
La encuesta se realizó en los días previos y posteriores a la aprobación inicial del proyecto en el Senado y antes de su discusión en Diputados, en medio de la polémica por algunos artículos del texto que luego debieron modificarse.
Para el Gobierno, la reforma es una de las leyes centrales de su programa económico. Para los gremios, en cambio, representa un cambio estructural del sistema laboral.
Así, los datos del relevamiento anticipan un conflicto político que excede la votación parlamentaria: la relación entre la administración libertaria y el movimiento sindical aparece como uno de los principales focos de tensión del año.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Adorni estalló contra la CGT: "El paro es extorsivo y no dejan trabajar a la gente"
Karina Milei lidera el operativo para aprobar la reforma laboral en Diputados
Donald Trump le recordó a Javier Milei que ganó gracias a él