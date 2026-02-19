Mal dato para el Gobierno: Sindicatos muestran alto rechazo a Milei en plena reforma laboral

Incluso, dentro de los trabajadores no registrados aparece el mayor nivel de respaldo al Gobierno. Se trata de un sector al que el oficialismo apunta con la reforma laboral, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo.

Esto muestra un escenario dividido: mientras el sindicalismo organizado mantiene una postura mayoritariamente crítica, fuera de ese ámbito la evaluación del Gobierno es más equilibrada.

El punto de conflicto: la reforma laboral

El estudio también indagó sobre la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. Entre los trabajadores afiliados a sindicatos, cerca de siete de cada diez se manifestaron en contra del proyecto, mientras que poco más de dos de cada diez lo apoyaron.

Incluso se detectó un fenómeno particular: parte de los trabajadores que respaldan la gestión presidencial rechazan al mismo tiempo la reforma laboral.

En el total de los encuestados, el proyecto también registra más oposición que apoyo, aunque la diferencia es menor que entre los sindicalizados.

Un escenario político tenso

La encuesta se realizó en los días previos y posteriores a la aprobación inicial del proyecto en el Senado y antes de su discusión en Diputados, en medio de la polémica por algunos artículos del texto que luego debieron modificarse.

Para el Gobierno, la reforma es una de las leyes centrales de su programa económico. Para los gremios, en cambio, representa un cambio estructural del sistema laboral.

Así, los datos del relevamiento anticipan un conflicto político que excede la votación parlamentaria: la relación entre la administración libertaria y el movimiento sindical aparece como uno de los principales focos de tensión del año.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Adorni estalló contra la CGT: "El paro es extorsivo y no dejan trabajar a la gente"

Karina Milei lidera el operativo para aprobar la reforma laboral en Diputados

Donald Trump le recordó a Javier Milei que ganó gracias a él