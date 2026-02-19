"Nefasto": Ángel de Brito arruinado en redes tras fake news sobre el Indio Solari

El comunicado agregó que la internación fue en el Sanatorio Otamendi por una lipotimia (es decir, un desmayo o un desvanecimiento) y que todos los exámenes se realizaron según los protocolos habituales, todo bajo atención médica y sin riesgo grave, es decir que no hubo ACV ni emergencia crítica.

Sin embargo, la velocidad con que circuló la noticia puso sobre la mesa un tema recurrente: hasta los periodistas con las fuentes más confiables pueden equivocarse cuando la inmediatez se impone al chequeo. De hecho, Ángel luego intentó defenderse en sus redes con que "La información me llegó de dos personas de clínica."

Ángel de Brito se disculpó, pero igual lo hicieron pedazos

Minutos después, de Brito publicó un nuevo tuit con el comunicado oficial de la familia, donde piden tranquiilidad y con un posible guiño a las protestas de trabajadores que acontecen, acompañándolo con las disculpas correspondientes: "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado."

tweet-2024494397656601000 De Brito difundió el comunicado oficial desmintiendo la noticia y pidiendo disculpas, pero los seguidores del cantante reaccionaron con indignación y puteadas,

Ver posteo original en X

Como no podía ser de otra manera cada vez que hay fake news sobre alguien tan querido, la respuesta de los usuarios en redes fue furiosa. Los comentarios iban desde la indignación a insultos directos, atacando al conductor desde cualquier ángulo posible:

"me volvió el alma al cuerpo cuando escuché que el indio solari nomás fue a un chequeo de rutina y no un acv, angel de Brito sos un puto malo y horrendo"

"ACV las pelotas. Operador berreta. Además quien carajo lo llama Carlos Alberto. Es el Indio Solari mala leche de Ángel De Brito. Seguro que la noticia te la pasó la desquiciada de Yanina Latorre."

"#AngelDeBrito el tipo más nefasto del 'periodismo del espectáculo' tirando una fake news sobre el #IndioSolari ... Ojalá te vuelva lo mierda que sos infeliz"

"puto mentiroso y la concha de tu madre, verificá bien esas fuentes de mierda que tenés, imbécil"

"Existe una sola vaca sagrada en argentina y es Carlos Alberto Solari y vos sos tan distraida como para tirar una bomba sin recheckear. Dale angelito de todas las pijas que podes chupar elegis la del Javo, full trolo mala leche."

"VOS SOS UNA MENTIRA ....CON LO DEL INDIO ,NO TENES VUELTA ATRÁS INOPERANTE FRACASADO"

"Como te gusta vender humooooo LPM. En temas de la salud, hay q tener más cuidado. Hay Indio Solari p/ rato."

"FAKE FAKE FAKE. MIENTEN UNA VEZ MAS. Todo para darle de comer al odio de los trolls OFICIALISTAS que detestan al Indio."

El Indio Solari está estable, la familia calmó la situación, pero queda la lección de que hoy la viralidad y la desinformación van de la mano y que las redes no perdonan ni al más confiable. Pero siempre es necesario chequear la información antes de difundirla, algo que parece simple pero que muchos se olvidan en el vértigo.

