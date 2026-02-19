El Alzheimer es una enfermedad demoledora y una de las mayores preocupaciones a medida que la humanidad envejece. En todo el mundo, se estima que 60% de los casos de demencia son por Alzheimer. Argentina no escapa a esta realidad. Ahora, el Gobierno acaba de lanzar un plan contra el Alzheimer y otros trastornos relacionados.
Nuevo plan del Gobierno contra el Alzheimer y trastornos relacionados
El Gobierno acaba de oficializar la creación del Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, a través de la Resolución 279/2026, del Ministerio de Salud, que aparece en el Boletín Oficial.
El plan fue aprobado en el ámbito de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.
De acuerdo con el Gobierno, se trata del primer programa nacional para el abordaje del Alzheimer y trastornos relacionados.
De esta forma, el nuevo programa no sólo se enfoca en combatir el Alzheimer, sino también el Deterioro Cognitivo Leve (DCL), Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) y Demencia Frontotemporal (DFT).
Una de las razones para crear este programa es que, según el Ministerio de Salud, "la Enfermedad del Alzheimer se identifica por ser una de las patologías neurodegenerativas más prevalentes a nivel mundial, sobre todo en personas mayores".
"Es progresiva e irreversible, caracterizada por un deterioro cognitivo y conductual que interfiere significativamente con el funcionamiento social y ocupacional", agregó.
Asimismo, en el Boletín Oficial se indica que la medida no implica ningún gasto presupuestario para la jurisdicción.
Cómo es el plan que acaba de lanzar el Gobierno contra el Alzheimer
De acuerdo con el Gobierno, el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados busca dar respuesta a los problemas identificados en el abordaje del Alzheimer y otros trastornos asociados.
Entre dichos problemas se encuentran: diagnósticos tardíos, acceso limitado a tratamientos especializados y atención a largo plazo, fragmentación de la atención y escasez de profesionales capacitados y un estigma social persistente.
Específicamente, el plan "tendrá como objetivo impulsar la mejora en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, transformando las prácticas, en función de los principios normativos nacionales e internacionales vigentes".
El programa se divide en seis ejes, uno de ellos es la promoción y prevención de la enfermedad mediante campañas de comunicación masivas.
Otros ejes abarcan la formación y capacitación de los equipos de salud y el acompañamiento a los cuidadores para "mejorar la calidad del cuidado y reducir el uso inapropiado de medicación".
La iniciativa también contempla promover la investigación epidemiológica, clínica y social sobre demencias y mantener actualizados los sistemas de información.
Según el Gobierno, todo ello ayudaría a disminuir el impacto de estas enfermedades.
