Dejaron a una familia sin agua y ahora Frávega debe pagar millones

La publicación en el Diario de Cuyo encendió las alarmas en otras cadenas del rubro. Si un cliente se planta y tiene las pruebas del mal funcionamiento, las empresas tienen las de perder. El caso del termotanque es apenas la punta del iceberg de una marea de reclamos que muchas veces quedan en la nada por el cansancio de la gente.

¿Cómo evitar terminar en una situación de multa con Frávega o similares?

Para el usuario común, la lección es que hay que denunciar. No importa si es un termotanque, una tele o un celular. Cuando la instancia privada falla, Defensa al Consumidor es la herramienta que equilibra la balanza. En este caso, el comprador no solo buscó la reparación, sino que logró que el Estado le pusiera un freno a la impunidad corporativa.

frávega

La multa a Frávega es un recordatorio de que los derechos no son opcionales. Si compraste algo y no anda, la empresa tiene la obligación de arreglarlo, cambiarlo o devolverte el dinero. Si se hacen los distraídos, el costo final puede terminar siendo mucho más alto que el de un simple electrodoméstico.

