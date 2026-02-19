La jugada le salió cara a una de las cadenas de electrodomésticos más grandes del país. La Dirección de Defensa al Consumidor se puso del lado del consumidor y le aplicó una multa que roza los $4 millones a Frávega, luego de que un cliente se cansara de reclamar por un termotanque que salió fallado y nunca tuvo una solución.
ESCÁNDALO Y MULTA
Dejaron a una familia sin agua y ahora Frávega debe pagar millones
Como bien informó el Diario de Cuyo, la resolución lleva la firma de Fabiana Carrizo y marca un precedente clave en la provincia, las empresas ya no pueden mirar para otro lado cuando el producto no funciona. El monto de la sanción se fijó en el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (Hogar 3) según el INDEC, lo que hoy representa exactamente $3.829.947,72.
¿Por qué la justicia le aplicó esta millonaria multa a Frávega ahora?
El denunciante compró un termotanque —un elemento vital, sobre todo si no te querés bañar con un jarrito— y el equipo vino con fallas. Lo que siguió fue el típico calvario, llamados que no llevan a nada, promesas de servicio técnico que se evaporan y la sensación de que no se lo estaban tomando enserio.
La multa a Frávega llega después de que fracasaran todas las instancias de mediación. No hubo acuerdo porque, al parecer, la empresa no ofreció una solución que estuviera a la altura del perjuicio causado. El incumplimiento a la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor fue tan evidente que el organismo no tuvo otra opción que aplicar el rigor de la ley para defender al eslabón más débil de la cadena.
¿Qué precedentes sienta esta sanción y la multa a Frávega?
Este fallo no es solo un castigo económico, es un mensaje para todo el sector de retail. La sanción pone de manifiesto que el "no se puede reparar" o el "no tenemos stock para el cambio" ya no corre como excusa válida ante la ley. El hecho de que la cifra sea equivalente a tres canastas básicas demuestra que la justicia busca que la penalidad sea ejemplificadora, para que no resulte "más barato" pagar una multa mínima que cumplir con la garantía.
La publicación en el Diario de Cuyo encendió las alarmas en otras cadenas del rubro. Si un cliente se planta y tiene las pruebas del mal funcionamiento, las empresas tienen las de perder. El caso del termotanque es apenas la punta del iceberg de una marea de reclamos que muchas veces quedan en la nada por el cansancio de la gente.
¿Cómo evitar terminar en una situación de multa con Frávega o similares?
Para el usuario común, la lección es que hay que denunciar. No importa si es un termotanque, una tele o un celular. Cuando la instancia privada falla, Defensa al Consumidor es la herramienta que equilibra la balanza. En este caso, el comprador no solo buscó la reparación, sino que logró que el Estado le pusiera un freno a la impunidad corporativa.
La multa a Frávega es un recordatorio de que los derechos no son opcionales. Si compraste algo y no anda, la empresa tiene la obligación de arreglarlo, cambiarlo o devolverte el dinero. Si se hacen los distraídos, el costo final puede terminar siendo mucho más alto que el de un simple electrodoméstico.
