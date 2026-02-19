Israel advierte a Trump que no habrá reconstrucción en Gaza sin desarme de Hamás

image

Las declaraciones ocurren justamente en la misma jornada en que Trump preside en Washington D.C. la reunión con veinte líderes mundiales y altos cargos para dar inicio formal a la “Junta de Paz”, creada después de que Estados Unidos, Catar y Egipto firmaran en octubre el alto el fuego entre Israel y Hamás.

Netanyahu demuestra a Irán que no está dispuesto a negociar

Además de asegurar que Gaza no se reconstruirá mientras Hamás no se desarme, el primer ministro israelí advirtió que Israel está dispuesto a responder con fuerza ante cualquier ataque de Irán, en un contexto geopolítico marcado por los diálogos entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, que preocupa tanto a Tel Aviv como a la Casa Blanca —ya que consideran que Irán aún ha logrado enriquecer uranio a niveles cercanos a los militares y las milicias chiitas podrían hacer uso de ello para fines terroristas—

Durante una ceremonia de graduación de cadetes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Benjamin Netanyahu advirtió a Teherán de que tenga cuidado con cualquier paso en falso: “Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que ni siquiera pueden imaginar”.

En ese sentido, dijo abiertamente que Israel actuará codo a codo y con el beneplácito de Estados Unidos, tal como lo hicieron en la Operación León Ascendente y Martillo de Medianoche de junio pasado, cuando, durante doce días, las Fuerzas de Defensa de Israel y las tropas estadounidenses bombardearon alrededor de 73 instalaciones nucleares y cuarteles militares del país persa en un intento por desbaratar su programa nuclear.

A pesar de ello, Teherán ha seguido enriqueciendo uranio y se ha recuperado de semejante ataque, según alegan los especialistas, lo que ha provocado el temor de Trump, quien amenaza a Irán con que, si estos diálogos nucleares no surten efecto, "el caos" se desatará.

"Es momento de que Irán se una a nosotros en un camino para la paz, no pueden seguir desestabilizando a la región, deben hacer un acuerdo, pero pasarán cosas muy malas si esto no pasa Es momento de que Irán se una a nosotros en un camino para la paz, no pueden seguir desestabilizando a la región, deben hacer un acuerdo, pero pasarán cosas muy malas si esto no pasa", sentenció Trump en la ceremonia de inauguración de la Junta de Paz en Washington D.C.

Trump puso en marcha la Junta para la Paz en Gaza, en medio de una frágil tregua y las conversaciones nucleares con Irán. Amenazó a Teherán, anunció inversiones y habló del Nobel que merecía.

El presidente estadounidense Donald Trump inauguró este jueves desde Washington D.C. la Junta para la Paz en Gaza, a pesar de que organizaciones internacionales de DD.HH. aseguren que en el enclave palestino aún ocurren violaciones al alto al fuego y mueren civiles debido al enfrentamiento entre Hamás y el Gobierno de Isral.

Trump logró este jueves reunir en Washington a los líderes de más de 40 países para su Junta de Paz, un organismo internacional bajo la veeduría de la Casa Blanca que coordinará la reconstrucción, la supervisión y movilizara recursos para el enclave como parte de la segunda fase del plan de paz estadounidense, que aún sigue en vigor pese a las infracciones.

En la primera reunión del organismo en Washington D.C., el presidente estadounidense anunció una inversión de 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza por parte de Estados Unidos, al mismo tiempo que advirtió a Irán, con quien su administración mantiene diálogos sobre el programa nuclear iraní, que debe llegar a un acuerdo si no quiere que les pasen “cosas malas”.

"Y ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró el jefe de la Casa Blanca, en vísperas que sus Fuerzas Armadas estadounidense llevan a cabo un gran despliegue militar en Medio Oriente, tras el cierre momentáneo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán como mecanismo de presión, ya que por allí pasa el flujo energético mundial.

Además, el mandatario estadounidense puso un plazo para saber lo que ocurrirá en Irán: "Probablemente lo descubrirán en los próximos diez días".

"Irán no puede tener armas nucleares", expresó también Trump ante la Junta para la Paz en Gaza, en medio de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán, mediadas por Omán, bajo el propósito de evitar que el régimen iraní desarrolle una bomba atómica, ya que enriquece uranio a niveles cercanos a los militares, lo que podría arrastrar a la región a un conflicto sin retorno, sobre todo si una bomba atómica cayera en manos de los hutíes de Yemen, Hamás o Hezbolá (milicias asociadas al país persa).

2da etapa en Gaza: Junta para la Paz, administración provisional encabezada por un palestino y fuerza policial internacional

La ceremonia de inauguración de este jueves de la Junta para la Paz de Trump, un organismo internacional que administrará la Franja de Gaza bajo supervisión de la Casa Blanca, contó con la presencia de alrededor de dos docenas de líderes mundiales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

En el primer discurso de apertura del organismo, Trump se ufanó de haber terminado con "ocho guerras", envió una advertencia directa a Irán para que ceda en las negociaciones nucleares y anunció con bombos y platillos una inversión estadounidense de 10.000 millones de dólares en el enclave, además de la promesa de otros miembros de la junta a desembolsar 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza, en ruinas tras la guerra con Israel.

"Gracias, presidente Trump, por su liderazgo, por sus continuos esfuerzos. Dichosos sean los que trabajan por la paz", declaró el jefe de la administración provisional para Gaza, el palestino Ali Shaath. En ese sentido, la administración provisional, como parte de la segunda etapa del plan de paz estadounidense, empezará por reclutar una fuerza policial, formada por Egipto y Jordania. También Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania aportarán tropas militares.

image

"Estámos recibiendo gente muy buena para una fuerza policial confiable en Gaza", sentenció Trump ante los líderes mundiales reunidos para la ceremonia de apertura de la Junta para la Paz. "Me complace anunciar que FIFA ayudará a reunir USD 75 millones para proyectos en Gaza", anunció también.

Esta Junta, aunque momentáneamente se centre en poner de pie a Gaza, busca convertirse en una organización alternativa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tenga la capacidad de poner fin a conflictos globales y establecer programas de financiamiento para áreas devastadas.

"Quiero salvar vidas y no me preocupan los premios", dijo Trump tras repetir que él debió ganar el Nobel de Paz.

