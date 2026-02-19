Denuncian a Marruecos por la matanza de perros en la previa del Mundial 2030

La presentación estuvo acompañada por más de 33.000 firmas recogidas en una petición internacional que exige a la FIFA intervenir y garantizar que Marruecos cumpla estándares de bienestar animal antes del torneo que organizará junto a España y Portugal.

El reportaje de CNN y los compromisos ante la FIFA

La controversia ya había trascendido fronteras meses atrás. En un reportaje publicado por CNN, la cadena internacional recogió testimonios en ciudades como Marrakech, Ifrane, Casablanca y Agadir que describían operativos nocturnos con disparos en la vía pública y capturas masivas de perros callejeros. Entre las voces citadas estuvo la de Les Ward, director de la International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC), quien denunció la existencia de métodos violentos para reducir la población canina.

El informe también incluyó la respuesta de Mohammed Roudani, jefe de la División de Salud Pública del Ministerio del Interior marroquí, quien defendió el programa oficial de Captura-Esterilización-Vacunación-Retorno (TNVR) y subrayó que el país enfrenta un problema sanitario ligado a la rabia. Según datos oficiales citados por la cadena, unas 100.000 personas sufren mordeduras cada año en Marruecos, el 40% menores de 15 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tonigarias/status/2024137001922949228?s=20&partner=&hide_thread=false Ni un solo organismo internacional ni un solo gobierno que critique esta masacre de perros en Marruecos por el Mundial de fútbol pic.twitter.com/Eb7AL4Mw7W — Toni García Arias (@tonigarias) February 18, 2026

En ese marco, la FIFA reconoció que fue informada de las denuncias desde 2023 y que mantiene contacto con la Federación Marroquí de Fútbol y con autoridades locales. En su dossier de candidatura al Mundial 2030, Marruecos se comprometió a ampliar el programa TNVR, reforzar clínicas veterinarias municipales y aplicar estándares internacionales de bienestar animal. El organismo rector del fútbol exige el cumplimiento de esos compromisos sociales y mantiene supervisión sobre el proceso organizativo, en un contexto donde la preparación del torneo ya no es solo deportiva, sino también reputacional.

Ahora, la discusión ya no gira únicamente en torno al control sanitario o a las denuncias de maltrato, sino a la coherencia entre lo prometido y lo ejecutado. Con el calendario avanzando y la mirada internacional puesta sobre el país, cualquier señal (sea de transparencia o de opacidad) tendrá impacto más allá del terreno de juego.

------------------

+ Info de Golazo24

IGJ, luego de ARCA, dice que no hay ninguna sede de AFA en Pilar

Jim Ratcliffe: El hombre nacido en clase obrera con ideas de ultraderecha

Curiosa vindicación de las barrabravas 2026: "Son poder administrado"

Sergio Ramos mueve sus fichas: KPMG audita al Sevilla en plena crisis

Gastón Edul nuevamente en el centro de la polémica por Independiente