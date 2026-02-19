urgente24
Detienen 11 horas en Inglaterra al ex príncipe Andrés; Italia conmocionada por secuestros de niños

El hermano del Rey Carlos II de Inglaterra fue detenido 11 horas por su vinculación con el caso Epstein; Italia conmocionada por intentos de secuestros de niños

19 de febrero de 2026 - 18:23
Ex príncie Andrés de Inglaterra

Ex príncie Andrés de Inglaterra

1-El ex príncipe Andrés de Inglaterra fue arrestado 11 horas

Quedó probado su vínculo con el escándalo del financista estadounidense Jeffrey Epstein.

El hermano del rey Carlos III es investigado por haber proporcionado información sensible al millonario, cuando aún ejercía funciones oficiales en el Reino Unido.

Según informó la BBC, Andrew Windsor enfrenta cargos públicos por presunta mala conducta. La investigación se centra en datos que habría compartido con Epstein en 2010, en pleno desempeño de tareas vinculadas a la Corona británica.

Embed - Histórico: arrestaron al ex príncipe Andrés de Inglaterra

2-Intentos de secuestro en supermercados sacudieron a Italia

Se encendieron todas las alarmas tras casos ocurridos en Bérgamo y Nápoles.

En la primera ciudad, un hombre de 47 años intentó llevarse a una menor dentro de un local comercial. La rápida reacción de los padres y la intervención de clientes y personal de seguridad evitaron el desenlace. El agresor fue reducido y detenido.

La niña debió ser atendida en un hospital, mientras que su padre sufrió una fractura durante el forcejeo.

Horas después, en Nápoles, se registró un segundo episodio: el dueño de un supermercado alertó a los Carabinieri tras un nuevo intento de rapto. La intervención de empleados permitió frustrar también ese hecho.

Embed - Italia en alerta: dos intentos de secuestro en supermercados generan conmoción

3-Trump y Milei presentes en lanzamiento de la "junta de la paz"

Con la presencia del presidente argentino y bajo la conducción del Jefe de Estado norteamericano comenzó la primera cumbre de la denominada “Junta de la Paz”, integrada por 47 países.

Aunque varias potencias occidentales se mantienen al margen de la iniciativa, el eje del encuentro fue analizar la puesta en marcha de una Fuerza Internacional de Estabilización en *Franja de Gaza*.

Durante la reunión se anunció un aporte de US$ 5.000 millones destinados a la reconstrucción del devastado enclave. Llamó la atención la ausencia de representación palestina, pese a que en ese territorio murieron alrededor de 70.000 personas en los últimos dos años.

Embed - Milei asiste a la reunión inicial de la Junta de la Paz

