Detienen 11 horas en Inglaterra al ex príncipe Andrés; Italia conmocionada por secuestros de niños

La niña debió ser atendida en un hospital, mientras que su padre sufrió una fractura durante el forcejeo.

Horas después, en Nápoles, se registró un segundo episodio: el dueño de un supermercado alertó a los Carabinieri tras un nuevo intento de rapto. La intervención de empleados permitió frustrar también ese hecho.

3-Trump y Milei presentes en lanzamiento de la "junta de la paz"

Con la presencia del presidente argentino y bajo la conducción del Jefe de Estado norteamericano comenzó la primera cumbre de la denominada “Junta de la Paz”, integrada por 47 países.

Aunque varias potencias occidentales se mantienen al margen de la iniciativa, el eje del encuentro fue analizar la puesta en marcha de una Fuerza Internacional de Estabilización en *Franja de Gaza*.

Durante la reunión se anunció un aporte de US$ 5.000 millones destinados a la reconstrucción del devastado enclave. Llamó la atención la ausencia de representación palestina, pese a que en ese territorio murieron alrededor de 70.000 personas en los últimos dos años.