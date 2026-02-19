River viene de lograr una victoria ajustadísima ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, un choque que sirvió solamente para pasar de ronda ya que el Millonario dejó mucha preocupación en cuanto a su rendimiento. Horas más tarde se confirmó el último capricho de Marcelo Gallardo en medio de una situación más que dramática.
NADIE LO ENTIENDE
El último capricho de Gallardo que le puede costar carísimo a River
River, con Marcelo Gallardo a la cabeza, tomó una decisión tras la lesión de Juan Carlos Portillo que genera controversia.
No bien terminó el encuentro contra Ciudad de Bolívar, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y allí le consultaron si tenía la intención de ir a la carga por un nuevo refuerzo, puntualmente un 9, debido a la lesión de Juan Portillo y a la enorme sequía de los atacantes del plantel actual. El ex Talleres sufrió la rotura de ligamentos cruzados y a causa de esto la AFA da la posibilidad de ir al mercado a buscar un jugador en su lugar.
“No es fácil que haya jugadores de la jerarquía para River, por más que hay una búsqueda permanente”, afirmó Gallardo, dejando en claro que no ve en el horizonte un delantero que llegue, se ponga la camiseta de La Banda y juegue. De hecho, la decisión del DT de no ir a buscar un delantero más llega a tal punto que el Millonario ni siquiera piensa hacer el pedido en AFA para obtener un cupo más para incorporar.
Gallardo no busca un 9 para River
Si River quisiera reemplazar a Portillo tiene que hacer una presentación en AFA y una vez que se aprueba el Millonario tendría 10 días hábiles para ir a buscar a otro jugador. Todo eso no sucederá ya que Gallardo considera que dentro de las posibilidades del mercado no hay nadie que convenza. A esta altura y teniendo en cuenta el presente de los delanteros del equipo suena a un capricho casi inexplicable.
Por el momento River se las arreglará con Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maxi Salas como los delanteros de más experiencia, que además son los que están en un nivel sumamente flojo. Por otro lado, Gallardo comenzará a darle mucho más rodaje a los juveniles del club donde aparecen nombres como Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Joaquín Freitas.