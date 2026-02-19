El último capricho de Gallardo que le puede costar carísimo a River

“No es fácil que haya jugadores de la jerarquía para River, por más que hay una búsqueda permanente”, afirmó Gallardo, dejando en claro que no ve en el horizonte un delantero que llegue, se ponga la camiseta de La Banda y juegue. De hecho, la decisión del DT de no ir a buscar un delantero más llega a tal punto que el Millonario ni siquiera piensa hacer el pedido en AFA para obtener un cupo más para incorporar.