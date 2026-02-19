El 'value' ya no alcanza: por qué las cadenas de fast food ahora compiten por cultura

Pero en 2026 el “ value marketing” entró en una nueva etapa.
Porque cuando todos compiten por precio, el precio deja de diferenciar.
Las grandes cadenas como McDonald's, Burger King y Wendy's están mostrando que el valor hoy ya no es solo económico. Es cultural.
El nuevo combo: precio + cultura + novedad
Los últimos resultados financieros de la categoría muestran algo interesante: las marcas que mejor sostuvieron tráfico no fueron solo las que ofrecieron descuentos, sino las que combinaron accesibilidad con eventos culturales y lanzamientos llamativos.
##McDonald’s no solo reforzó su plataforma de valor. La complementó con colaboraciones masivas como 'A Minecraft Movie', promociones temáticas y activaciones digitales que impulsaron su programa de lealtad.
##Burger King sostuvo su estrategia de precios consistentes mientras construía conversación a través de alianzas vinculadas al entretenimiento y reforzaba su producto insignia como centro narrativo.
El mensaje es claro:
- El descuento trae gente.
- La cultura los mantiene.
Nostalgia y provocación: la estrategia de los desafiantes
Mientras los líderes juegan en escala global, otras marcas apelan a la memoria emocional.
Carl's Jr. volvió a utilizar a Paris Hilton, ahora con un giro tecnológico que mezcla inteligencia artificial y nostalgia de los 2000.
Jack in the Box recuperó su imaginario ochentoso como herramienta de diferenciación.
No es casualidad. En una categoría donde el producto es similar, la diferenciación ya no está en la hamburguesa. Está en el significado.
La nostalgia reduce el costo de construcción simbólica. La cultura pop acelera la conversación. Y ambas funcionan como atajo emocional en un mercado saturado.
Streaming, segmentación y medición quirúrgica
Otro cambio estructural es la mezcla de medios.
Las QSR mantienen presencia en TV tradicional, especialmente en eventos deportivos, pero refuerzan inversión en streaming y plataformas digitales para segmentar mejor y medir resultados con mayor precisión.
No es solo awareness masivo. Es optimización constante.
El marketing ya no se limita a lanzar una campaña. Se comporta como un sistema de ajuste continuo entre cultura, precio y performance.
Lo que realmente cambió
El consumidor actual no busca solo ahorrar. Busca justificar su gasto.
En un entorno donde salir a comer es cada vez más discrecional, las marcas necesitan algo más que una oferta atractiva. Necesitan ofrecer una razón.
Esa razón puede ser:
- nostalgia,
- pertenencia cultural,
- entretenimiento,
- conversación digital.
El value marketing no desapareció. Evolucionó.
Hoy el precio abre la puerta.
La cultura decide si el cliente vuelve.
---------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Moria Casán maneja a El Trece como quiere: Qué panelista se queda sin silla
La ola de celulares casi regalados que explota en Mercado Libre
Visa se queda con el Prisma y hay miedo por el monopolio
U2 vuelve con todo y le pega a Donald Trump: el EP lanzado contra ICE que es tendencia