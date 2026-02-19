Reforma laboral: el oficialismo quiere votar a medianoche pero la oposición pidió levantar la sesión

De todas maneras, el proyecto volverá la semana próxima al Senado ya que se eliminó el capítulo 44 sobre licencias por enfermedades.

Queda aún la incertidumbre sobre cómo se votará el FAL, el fondo para indemnizaciones.

AHORA: La diputada Silvana Giudici hace tiempo hablando despacio para recuperar el quórum, mientras la oposición trata de levantar la sesión por falta de diputados en el hemiciclo. pic.twitter.com/SlWky1BBVg — Breve (@SomosBreve) February 20, 2026

A los miembros de La Libertad Avanza se sumarán a la hora de votar de manera afirmativa los del Pro, la UCR, el MID, el santacruceño José Luis Garrido y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo) y Catamarca (Elijo Catamarca).

Los "peronistas disidentes" que responden a gobernadores de extracción justicialista fueron el blanco de las críticas por parte de una oposición que les pidió no acompañar a los libertarios en la votación final.