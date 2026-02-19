urgente24
ACTUALIDAD reforma > oficialismo > Diputados

ESCÁNDALO EN EL CONGRESO

Reforma laboral: el oficialismo quiere votar a medianoche pero la oposición pidió levantar la sesión

Los diputados se filmaron entre sí. Se acusaron mutuamente de drogadictos y narcotraficantes. Paula Penacca (UxP) y Lilia Lemoine intercambiaron insultos.

19 de febrero de 2026 - 22:10
Cámara de Diputados de la Nación

Cámara de Diputados de la Nación

FOTO: xAI / Grok.

La oposición pidió que el proyecto de Reforma Laboral retornara a comisiones porque faltaban varios legisladores en la cámara baja y no había quórum suficiente: la legisladora Paula Penacca, de la oposición, y Lilia Lemoine, del oficialismo, se dispararon con la munición más gruesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2024645240879980936&partner=&hide_thread=false

El peronismo, la izquierda y Provincias Unidas hicieron el planteo para levantar la sesión pero la diputada oficialista Silvana Giudici mocionó para adelantar la votación en general.

El presidente de la càmara baja, Martín Menem, pidió una votación express para decidir si la actividad legislativa continuaba o no.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2024645151822414207&partner=&hide_thread=false

El trabajo se inició con 130 diputados presentes pero se fueron registrando muchas ausencias durante el debate. Se espera que los discursos finales se ofrezcan cerca del final de la jornada, luego de la medianoche. El trabajo se inició con 130 diputados presentes pero se fueron registrando muchas ausencias durante el debate. Se espera que los discursos finales se ofrezcan cerca del final de la jornada, luego de la medianoche.

Habrá tensión hasta la madrugada

En medio de un paro nacional convocado por la CGT, que jugó como telón de fondo, la Cámara de Diputados se apresta a darle media sanción a la Ley de Reforma Laboral.

De todas maneras, el proyecto volverá la semana próxima al Senado ya que se eliminó el capítulo 44 sobre licencias por enfermedades.

Queda aún la incertidumbre sobre cómo se votará el FAL, el fondo para indemnizaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2024642524212576757&partner=&hide_thread=false

A los miembros de La Libertad Avanza se sumarán a la hora de votar de manera afirmativa los del Pro, la UCR, el MID, el santacruceño José Luis Garrido y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo) y Catamarca (Elijo Catamarca). A los miembros de La Libertad Avanza se sumarán a la hora de votar de manera afirmativa los del Pro, la UCR, el MID, el santacruceño José Luis Garrido y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo) y Catamarca (Elijo Catamarca).

Los "peronistas disidentes" que responden a gobernadores de extracción justicialista fueron el blanco de las críticas por parte de una oposición que les pidió no acompañar a los libertarios en la votación final.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES