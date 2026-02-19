La oposición pidió que el proyecto de Reforma Laboral retornara a comisiones porque faltaban varios legisladores en la cámara baja y no había quórum suficiente: la legisladora Paula Penacca, de la oposición, y Lilia Lemoine, del oficialismo, se dispararon con la munición más gruesa.
ESCÁNDALO EN EL CONGRESO
Reforma laboral: el oficialismo quiere votar a medianoche pero la oposición pidió levantar la sesión
Los diputados se filmaron entre sí. Se acusaron mutuamente de drogadictos y narcotraficantes. Paula Penacca (UxP) y Lilia Lemoine intercambiaron insultos.
El peronismo, la izquierda y Provincias Unidas hicieron el planteo para levantar la sesión pero la diputada oficialista Silvana Giudici mocionó para adelantar la votación en general.
El presidente de la càmara baja, Martín Menem, pidió una votación express para decidir si la actividad legislativa continuaba o no.
Habrá tensión hasta la madrugada
En medio de un paro nacional convocado por la CGT, que jugó como telón de fondo, la Cámara de Diputados se apresta a darle media sanción a la Ley de Reforma Laboral.
De todas maneras, el proyecto volverá la semana próxima al Senado ya que se eliminó el capítulo 44 sobre licencias por enfermedades.
Queda aún la incertidumbre sobre cómo se votará el FAL, el fondo para indemnizaciones.
Los "peronistas disidentes" que responden a gobernadores de extracción justicialista fueron el blanco de las críticas por parte de una oposición que les pidió no acompañar a los libertarios en la votación final.