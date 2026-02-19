urgente24
TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Marcelo Gallardo deberá pagar para estar vs. Vélez, partido clave para su futuro

El Tribunal de Disciplina de AFA se expidió sobre la sanción a Marcelo Gallardo por su cruce con el árbitro Andrés Merlos.

19 de febrero de 2026 - 22:08
Marcelo Gallardo, entrenador de River

Marcelo Gallardo, entrenador de River

FOTO NA DAMIAN DOPACIO

El Tribunal de Disciplina de AFA se expidió sobre el encontronazo entre Marcelo Gallardo y Andrés Merlos. El entrenador de River y el árbitro protagonizaron una secuencia en el partido entre el Millonario y Argentinos Juniors, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2025.

Argentinos Juniors se enfrenta a River Plate en el estadio Diego Armando Maradona, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional - FOTO (XREDES@LigaAFA)NA
Argentinos Juniors se impuso en La Paternal ante River

Argentinos Juniors se impuso en La Paternal ante River

Fue una noche en la que todo salió para atrás. Una de esas jornadas fatídicas. River jugó muy mal y profundizó su crisis, se fue derrotado, se lesionó grave Juan Portillo, Aníbal Moreno pidió el cambio y Marcelo Gallardo se fue expulsado.

Ausencia o 840.000 pesos: la decisión de River con Marcelo Gallardo

Ahora, el Tribunal de Disciplina dio a conocer la pena que le impuso al entrenador riverplantese, y las noticias no son particularmente malas. El departamento de AFA le dio un partido de suspensión al DT, o en su defecto la aplicación de una multa económica.

"Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($840.000), al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del Club River Plate. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario.-".

Captura de pantalla (341)
El bolet&iacute;n de AFA

El boletín de AFA

La multa económica es leve. Todo indica que River la abonaría para que Marcelo Gallardo pueda estar presente en el banco de suplentes ante Vélez.

Nunca es bueno sufrir la ausencia del líder del barco, pero mucho menos en el presente que atraviesa el Millonario. El encuentro ante el Fortín puede ser determinante.

Vélez Sarsfield se enfrenta a Talleres de Córdoba en el estadio Jose Amalfitani, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional - FOTO (XREDES@Velez)NA
River visita a un V&eacute;lez atrevido

River visita a un Vélez atrevido

River irá a Liniers para visitar, en el Estadio José Amalfitani, al Vélez de Guillermo Barros Schelotto. A juzgar por Gallardo, una derrota no moverá un ápice su intención de continuar al frente del equipo. A juzgar por la mayoría de los hinchas, una derrota podría eyectar su salida.

Vélez-River será un partido sensible.

