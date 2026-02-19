El Tribunal de Disciplina de AFA se expidió sobre el encontronazo entre Marcelo Gallardo y Andrés Merlos. El entrenador de River y el árbitro protagonizaron una secuencia en el partido entre el Millonario y Argentinos Juniors, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2025.
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Marcelo Gallardo deberá pagar para estar vs. Vélez, partido clave para su futuro
El Tribunal de Disciplina de AFA se expidió sobre la sanción a Marcelo Gallardo por su cruce con el árbitro Andrés Merlos.
En aquel encuentro, en el que River volvió a dejar una pálida imagen, Marcelo Gallardo se fue expulsado. El Muñeco había aplaudido irónicamente a Merlos, luego de acumular disgustos con el correr de los minutos por disconformidad con el trabajo del árbitro.
Fue una noche en la que todo salió para atrás. Una de esas jornadas fatídicas. River jugó muy mal y profundizó su crisis, se fue derrotado, se lesionó grave Juan Portillo, Aníbal Moreno pidió el cambio y Marcelo Gallardo se fue expulsado.
Ausencia o 840.000 pesos: la decisión de River con Marcelo Gallardo
Ahora, el Tribunal de Disciplina dio a conocer la pena que le impuso al entrenador riverplantese, y las noticias no son particularmente malas. El departamento de AFA le dio un partido de suspensión al DT, o en su defecto la aplicación de una multa económica.
"Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($840.000), al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del Club River Plate. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario.-".
La multa económica es leve. Todo indica que River la abonaría para que Marcelo Gallardo pueda estar presente en el banco de suplentes ante Vélez.
Nunca es bueno sufrir la ausencia del líder del barco, pero mucho menos en el presente que atraviesa el Millonario. El encuentro ante el Fortín puede ser determinante.
River irá a Liniers para visitar, en el Estadio José Amalfitani, al Vélez de Guillermo Barros Schelotto. A juzgar por Gallardo, una derrota no moverá un ápice su intención de continuar al frente del equipo. A juzgar por la mayoría de los hinchas, una derrota podría eyectar su salida.
Vélez-River será un partido sensible.