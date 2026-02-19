Marcelo Gallardo deberá pagar para estar vs. Vélez, partido clave para su futuro

"Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($840.000), al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del Club River Plate. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario.-".

Captura de pantalla (341) El boletín de AFA

La multa económica es leve. Todo indica que River la abonaría para que Marcelo Gallardo pueda estar presente en el banco de suplentes ante Vélez.

Nunca es bueno sufrir la ausencia del líder del barco, pero mucho menos en el presente que atraviesa el Millonario. El encuentro ante el Fortín puede ser determinante.

Vélez Sarsfield se enfrenta a Talleres de Córdoba en el estadio Jose Amalfitani, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional - FOTO (XREDES@Velez)NA River visita a un Vélez atrevido FOTO (XREDES@Velez)NA

River irá a Liniers para visitar, en el Estadio José Amalfitani, al Vélez de Guillermo Barros Schelotto. A juzgar por Gallardo, una derrota no moverá un ápice su intención de continuar al frente del equipo. A juzgar por la mayoría de los hinchas, una derrota podría eyectar su salida.

Vélez-River será un partido sensible.

