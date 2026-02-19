Fecoba aseguró que el paro tuvo bajo acatamiento en comercios porteños

Por su parte, la CGT afirmó que el paro tuvo un acatamiento de más del 90% y advirtió: “Recién empieza el plan de acción”

Como era de esperar en conferencia de prensa, los líderes cegetistas criticaron al Gobierno y a los gobernadores por el apoyo al proyecto oficial e insistieron en que “no retrocederán ni entregar los derechos ni las conquistas”

La organización obrera evaluó que el paro general de 24 horas tuvo un “enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país y aseguró que la reforma laboral “retrocede 100 años en derechos colectivos”,

En la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista consideró que “la sociedad le dio un mensaje al Gobierno de que está cansada de esta política que le da pobreza al pueblo”.

A todo esto, como suele hacer el núcleo gremial, enviaron agradecimientos "a los trabajadores que adhirieron a la huelga" y luego de criticar al oficialismo, lo hicieron en igual tono con los gobernadores y los legisladores que apoyaron la reforma laboral.

