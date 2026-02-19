Facundo Roncaglia tiene nuevo club. Será su primera incursión en el Ascenso argentino, en lo que quizás sea también el último equipo de su extensa carrera. Con el pase en su poder, el ex Boca Juniors firmó contrato con San Telmo, de la Primera B Nacional.
SORPRESA
Fue campeón con Boca, pasó por la Selección y a sus 39 años jugará en el Ascenso
Surgido de Boca y multicampeón con el Xeneize, jugador de la Copa América 2015 y 2016. La carrera de Facundo Roncaglia tiene un capítulo más y no termina.
Facundo Roncaglia tiene, todavía, tela para cortar. A sus 39 años le inicia un nuevo ciclo, una nueva etapa en su trayectoria como futbolista. Trayectoria que inició en las Inferiores de Boca, club en el que debutó allá por 2008.
Títulos y más títulos con Boca, un largo transitar por España, paso por la Selección Argentina incluida, la carrera de Roncaglia tiene muchos capítulos. Este jueves 19/02 comenzó uno nuevo.
El club San Telmo comunicó en sus redes sociales que Facundo Roncaglia firmó contrato con la institución.
"¡BIENVENIDO, FACU! Facundo Roncaglia es nuevo refuerzo del Club Atlético San Telmo y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026", informó el club.
De esta manera, el defensor estará al menos por un año en el Ascenso, buscando reforzar un equipo que supo estar cerca de lograr el boleto a Primera División.
Roncaglia llega libre, con el pase en su poder. Se fue de Sarmiento de Junín a fines de 2025, club al que había arribado a mediados de 2024. A pesar de lograr una racha de titularidades, una discusión con el entonces entrenador de aquel momento, Facundo Sava, decretó su fin en el Verde. Continuó como jugador del club, pero fue apartado del plantel.
Facundo Roncaglia: de sus ciclos en Boca a la Copa América con la Selección Argentina
Campeón de Recopa Sudamericana, Copa Argentina, Supercopa Argentina y del torneo local. El paso del defensor por Boca llenó su palmarés. El primer ciclo fue ciertamente muy bueno, aunque su segunda etapa no resultó igual. Volvió en 2022, libre desde Chipre, y se fue un año y medio después.
"Viví mi salida muy tranquilo, se dio así. Boca es un club grande y si no rendís, viene otro. Yo individualmente realicé un balance y no fue el mejor", analizó en aquel entonces.
Roncaglia también jugó en la Selección Argentina. No solo en partidos de amistosos o de Eliminatorias, sino que formó parte de la delegación que disputó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario, en 2016.