Reforma Laboral: Apuro de LLA en el Senado y ¿maniobra ilegal?

Se descuenta que están los votos para sancionar todos los temas. El oficialismo cuenta con tener aún los 42 votos que consiguió para darle la media sanción a la reforma laboral.

¿Ilegalidad?

En su apuro, La Libertad Avanza quiso evitar el regreso del proyecto de la reforma laboral al Senado con una polémica reinterpretación reglamentaria ya que la norma habla de modificaciones y no de eliminación de artículos, lo que pretendía hacer Diputados al borrar el artículo 44. La idea era subsanar eso en la reglamentación del Poder Ejecutivo, pero eso era riesgoso y podría terminar en una judicialización que invalidara la ley.

german martinez Germán Martínez, de UP, alertó sobre una ilegalidad en el Senado.

LLA prefirió seguir los carriles institucionales normales, pero acelerando los tiempos y antes de tener el proyecto aprobado con los cambios de Diputados, citó a las comisiones para este viernes. Aquí empieza la otra polémica ¿puede convocarse a las comisiones a tratar un proyecto que aún no fue girado a ese cuerpo?

Desde Unión por la Patria (UP), el diputado Germán Martínez afirma que la estrategia del Senado es ilegal: “La Cámara de Diputados aún no sesionó y la Dirección de Comisiones del Senado ya convocó para dictaminar un expediente que no tiene. Esto es antirreglamentario e ilegal”.

En un comunicado que difundió ayer, UP sostuvo: “El oficialismo manipula y vulnera todas las normas del sistema democrático en el proceso de sanción de la mal llamada ley de modernización laboral, exponiendo así su decisión política de avanzar de cualquier forma para tratar de aprobar a las apuradas y sin argumentos esta nefasta norma”.

Con la amenaza de los sindicatos de judicializar varios aspectos de la Reforma Laboral, la cuestión del procedimiento parlamentario se podría sumar como otro argumento para invalidar toda la ley.

