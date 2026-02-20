Los senadores debatirán desde las 10 de este viernes (20/2) en comisiones el proyecto de Reforma Laboral que Diputados modificó al quitar el artículo 44 con la idea de sancionar la norma el 27/1 antes de que Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias del Congreso el 1/3. La oposición denuncia una ilegalidad.
A CONTRARRELOJ
Reforma Laboral: Apuro de LLA en el Senado y ¿maniobra ilegal?
Con la aprobación de la reforma laboral en Diputados, el Gobierno acelera en el Senado para su sanción y sumar el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE
Frenesí en el Senado
Además de la Reforma Laboral, La Libertad Avanza (LLA) quiere tratar el Régimen Penal Juvenil, la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Todo antes del 1ro de marzo cuando el Presidente de la Nación va al Congreso a dejar inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias.
El problema son los tiempos de la cámara alta, donde se respetan los 7 días entre un dictamen y su tratamiento en el recinto, algo que en Diputados se suele ‘saltar’ con el llamado a sesiones especiales.
Por eso, desde las 10 de este viernes (20/2) se reunirán las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado para tratar la aprobación de la reforma laboral que Diputados devolvió a esa ala legislativa tras eliminar el artículo 44 de las licencias médicas.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA, planea lograr dictamen favorable al texto que devolvió Diputados y llamar a sesión el viernes 27. Antes, convocaría a otra sesión para aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el Régimen Penal Juvenil.
Se descuenta que están los votos para sancionar todos los temas. El oficialismo cuenta con tener aún los 42 votos que consiguió para darle la media sanción a la reforma laboral.
¿Ilegalidad?
En su apuro, La Libertad Avanza quiso evitar el regreso del proyecto de la reforma laboral al Senado con una polémica reinterpretación reglamentaria ya que la norma habla de modificaciones y no de eliminación de artículos, lo que pretendía hacer Diputados al borrar el artículo 44. La idea era subsanar eso en la reglamentación del Poder Ejecutivo, pero eso era riesgoso y podría terminar en una judicialización que invalidara la ley.
LLA prefirió seguir los carriles institucionales normales, pero acelerando los tiempos y antes de tener el proyecto aprobado con los cambios de Diputados, citó a las comisiones para este viernes. Aquí empieza la otra polémica ¿puede convocarse a las comisiones a tratar un proyecto que aún no fue girado a ese cuerpo?
Desde Unión por la Patria (UP), el diputado Germán Martínez afirma que la estrategia del Senado es ilegal: “La Cámara de Diputados aún no sesionó y la Dirección de Comisiones del Senado ya convocó para dictaminar un expediente que no tiene. Esto es antirreglamentario e ilegal”.
En un comunicado que difundió ayer, UP sostuvo: “El oficialismo manipula y vulnera todas las normas del sistema democrático en el proceso de sanción de la mal llamada ley de modernización laboral, exponiendo así su decisión política de avanzar de cualquier forma para tratar de aprobar a las apuradas y sin argumentos esta nefasta norma”.
Con la amenaza de los sindicatos de judicializar varios aspectos de la Reforma Laboral, la cuestión del procedimiento parlamentario se podría sumar como otro argumento para invalidar toda la ley.
