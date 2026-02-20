Hubo para la Reforma Laboral apoyos claves de algunas provincias con gobernadores surgidos en el Partido Justicialista: el texto modificado, sin la reducción salarial por licencias ante accidentes y enfermedades, volverá al Senado de la Naciòn.
EL PROYECTO VOLVERÁ AL SENADO
Reforma Laboral: la cámara de diputados la aprobó en general por 135 a 115 votos
El proyecto de Reforma Laboral regresa a la càmara alta. Las comisiones tratarán el mismo viernes 20 de febrero el texto modificado en la càmara de diputados.
El Gobierno de Javier Milei emitió un comunicado celebrando el resultado y agradeciendo a los legisladores que acompañaron el proyecto de Reforma Laboral.
En contra de la Reforma Laboral estuvieron los diputados de Unión por la Patria. Cuestionaron el proyecto por "inconstitucional" y "regresivo" en cuanto a derechos.
El diputado nacional Germán Martínez adelantó: “Cuando asumamos nuevamente el Gobierno, esta ley va a ser inmediatamente derogada"
El Gobierno busca que se sancione definitivamente el proyecto antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro de marzo.
Para ello, hará falta una nueva sesión de la cámara alta para tratar la baja del artículo 44 sobre licencias por enfermedad que el propio Senado aprobó el 12 de febrero.
Billeteras virtuales
El Pro, Mid y Adelante Buenos Aires se abstendrán de votar el artículo 35 del proyecto original que permitía que los salarios pudieran acreditarse tanto en cuentas bancarias como en billeteras digitales reguladas por el Banco Central.
En la versión tratada en el Senado una semana antes que diputados se quitó toda referencia a los Proveedores de Servicios de Pago.