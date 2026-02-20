Reforma Laboral: la cámara de diputados la aprobó en general por 135 a 115 votos

image Diputados aprobó la Reforma Laboral

El Gobierno busca que se sancione definitivamente el proyecto antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro de marzo.

Para ello, hará falta una nueva sesión de la cámara alta para tratar la baja del artículo 44 sobre licencias por enfermedad que el propio Senado aprobó el 12 de febrero.

El Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para el viernes 20 a las 10 de la mañana. En los planes de La Libertad Avanza, la Modernización Laboral sería llevada al recinto el próximo viernes 27, junto con régimen penal juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. El Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para el viernes 20 a las 10 de la mañana. En los planes de La Libertad Avanza, la Modernización Laboral sería llevada al recinto el próximo viernes 27, junto con régimen penal juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Billeteras virtuales

El Pro, Mid y Adelante Buenos Aires se abstendrán de votar el artículo 35 del proyecto original que permitía que los salarios pudieran acreditarse tanto en cuentas bancarias como en billeteras digitales reguladas por el Banco Central.

En la versión tratada en el Senado una semana antes que diputados se quitó toda referencia a los Proveedores de Servicios de Pago.