Tras la sorpresiva salida de Ariel Holan, Jorge Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central y comenzó el 2026 al frente del Canalla. En las últimas horas, surgió una fuerte revelación sobre el técnico que lo vincula con Boca Juniors.
"SI LO LLAMAN..."
En Rosario Central no van a poder creer lo que dicen sobre Jorge Almirón y Boca
Hicieron una fuerte revelación sobre Jorge Almirón y Boca Juniors. Hoy por hoy es entrenador de Rosario Central, pero...
Cabe recordar que el exentrenador de San Lorenzo alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023 con el Xeneize. Sin embargo, no logró clasificar al equipo a la siguiente edición del certamen, situación que marcó el inicio de una debacle a nivel continental para el club de la Ribera.
Jorge Almirón y Rosario Central
El 11 de diciembre de 2025 y luego de consagrarse como campeón de Liga, Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central y sorprendió a todos.
La dirigencia del Canalla comandada por Gonzalo Belloso se movió rápido y cerró a Jorge Almirón para que dirija durante este 2026, que por cierto, lo tendrá en Copa Libertadores.
Su experiencia a nivel continental (finalista con Lanús y Boca) y nacional (campeón con Lanús en 2016) llevó a que el Canalla lo busque de cara a un año que genera mucha ilusión.
Cinco son los parttidos que se disputaron hasta el momento en el Torneo Apertura y el club rosarino tiene ocho puntos, ubicándose en la cuarta posición de la zona B.
El próximo encuentro de la Academia será este viernes 20 de febrero cuando reciba a Talleres de Córdoba en el Gigante de Arroyito desde las 22:15.
¿Qué tiene que ver Boca?
Como fue previamente mencionado, Jorge Almirón fue entrenador del Xeneize durante el 2023 y logró llegar a la final de la Copa Libertadores.
En aquella oportunidad, perdió el partido definitorio ante Fluminense y no logró llegar a la séptima conquista continental.
A nivel local, Almirón no hizo los méritos necesarios para continuar siendo el DT del club de la Ribera, ya que, sin ir más lejos, no logró clasificar a la siguiente edición de la Copa y Boca tuvo que jugar Sudamericana.
Ahora bien, en la actualidad, el Xeneize no pasa el mejor momento de la mano de Claudio Úbeda y muchos ponen en tela de juicio su continuidad.
En este contexto, el periodista Diego Yudcovsky reveló lo siguiente en su programa de Picado TV: "hay técnicos hoy en el fútbol argentino que tienen cláusula Boca Juniors".
Y luego ejemplificó: "Jorge Almirón en Rosario Central tiene cláusula por si lo vuelve a llamar Boca".
Por el momento, Sifón sigue siendo el DT del club de la Ribera y entre los nombres que se barajan como posibles reemplazantes, no se encuentra el de Almirón.
Según aseguró Clarín, entre los nombres que analiza Riquelme para un posible cambio están Rubén Darío Insua, Cristian “Kily” González, Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed.
+ EN GOLAZO24
Claudio Úbeda sacude Boca con su última decisión con Edinson Cavani
Úbeda tomó nota y prepara el plan de Boca para obstruir el arma letal de Racing