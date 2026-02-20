Finde en Rosario: Noche de Museos Abiertos, El Zar y Koino Yokan

Festival Rivera en La Florida

Entre los artistas anunciados se encuentran Banda XXI, Grupo Trinidad, El Villano, Sentite banda, Enero, Carlos Medina de La Groupera y Diana Rios.

* Sábado a partir de las 14. Entrada $4.000.

image El Villano será uno de los artistas que estarán este finde en la ciudad.

Noches de Lunario en Bioceres Arena

El Zar

El dúo argentino formado por Pablo Giménez y Facundo Castaño llegará a Rosario para repasar su último disco en el marco de Noches del lunario.

Koino Yokan

La dupla revelación de la escena pop/rock argentina confirmó su show en la ciudad.

* Viernes a las 20. Anticipadas desde $17.500.

Cumbiodromo en Blue Velvet

El verano rosarino necesita una nota fuerte. Por eso se reúnen en una misma noche y al aire libre Néstor en bloque y Mario Pereyra.

* Viernes desde las 23.59. General $18.600.

Dalila en el Teatro Brodway

La número uno del género tropical, con una trayectoria de más de 20 años, hará un recorrido por toda su carrera artística.

* Domingo a las 21. De $35.000 en adelante.

image Una de las principales referentes de la movida tropical canta en su ciudad para hacer un repaso por todos sus éxitos y presentar nuevas canciones.

The Rolling Songs en Beatmemo

Se trata de un particular y original homenaje a la histórica banda británica. Las mejores canciones de los Rolling con la increíble voz de Pau Soka.

El repertorio se completa con canciones de Ron Wood, Keith Richards y Faces, entre otros.

* Domingo a las 20.30. Derecho de espectáculo: $7000.

Entretenimiento para los más peques

Guerreras doradas en Teatro Brodway

El show infantil arriba con una propuesta llena de música, magia, valentía y un mensaje inspirador para toda la familia.

* Viernes a las 18. Plateas a partir de $28.000.

Nochecitas en Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164)

Bajo la consigna Un tiempo sin tiempo, el objetivo de esta propuesta es ofrecer un refugio para el juego donde el reloj no corra, permitiendo que cada persona vaya a su propio ritmo. Es una invitación directa a frenar el reloj y reconectar con los rituales: la escucha, la contemplación, el sol temprano y el encuentro, entre otros.

En la fecha de cierre y el marco de la ‘Noche de Museos Abiertos’ regresarán las exploraciones guiadas y el dispositivo sonoro de Litoralia Productora. La noche culminará con la presentación en vivo de ‘Bifes con ensalada’.

* Viernes de 20 a 23. Gratis.

