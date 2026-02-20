ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir un fin de semana que tendrá diferentes propuestas: un paso por la cultura, como así eventos musicales. A su vez, habrá entretenimiento para los más chicos. La agenda ya está completa para estos días y hay planes destinados a todos los gustos.
VARIADO
Finde en Rosario: Noche de Museos Abiertos, El Zar y Koino Yokan
La ciudad de Rosario tendrá un fin de semana cargado de actividades para aprovechar. Desde eventos culturales hasta musicales, y mucho más.
Noche de Museos Abiertos
Los museos permanecerán abiertos hasta la medianoche con programaciones especiales para recibir a las cientos de personas que participan cada año de esta actividad.
Varios de los espacios participantes contarán con propuestas gastronómicas. También habrá actividades pensadas para los niños, dispositivos lúdicos, intervenciones urbanas e inauguraciones.
Durante la noche, calles, parques, museos y espacios culturales se conectarán en tres circuitos (Parque, Río y Centro) que invitan a circular, detenerse, explorar e imaginar la ciudad desde otras perspectivas. Jugar, en este contexto, es abrir, probar, moverse, mirar de otro modo y construir sentidos colectivos.
* Viernes desde las 19. Entrada libre y gratuita.
Festival Rivera en La Florida
Entre los artistas anunciados se encuentran Banda XXI, Grupo Trinidad, El Villano, Sentite banda, Enero, Carlos Medina de La Groupera y Diana Rios.
* Sábado a partir de las 14. Entrada $4.000.
Noches de Lunario en Bioceres Arena
El Zar
El dúo argentino formado por Pablo Giménez y Facundo Castaño llegará a Rosario para repasar su último disco en el marco de Noches del lunario.
Koino Yokan
La dupla revelación de la escena pop/rock argentina confirmó su show en la ciudad.
* Viernes a las 20. Anticipadas desde $17.500.
Cumbiodromo en Blue Velvet
El verano rosarino necesita una nota fuerte. Por eso se reúnen en una misma noche y al aire libre Néstor en bloque y Mario Pereyra.
* Viernes desde las 23.59. General $18.600.
Dalila en el Teatro Brodway
La número uno del género tropical, con una trayectoria de más de 20 años, hará un recorrido por toda su carrera artística.
* Domingo a las 21. De $35.000 en adelante.
The Rolling Songs en Beatmemo
Se trata de un particular y original homenaje a la histórica banda británica. Las mejores canciones de los Rolling con la increíble voz de Pau Soka.
El repertorio se completa con canciones de Ron Wood, Keith Richards y Faces, entre otros.
* Domingo a las 20.30. Derecho de espectáculo: $7000.
Entretenimiento para los más peques
Guerreras doradas en Teatro Brodway
El show infantil arriba con una propuesta llena de música, magia, valentía y un mensaje inspirador para toda la familia.
* Viernes a las 18. Plateas a partir de $28.000.
Nochecitas en Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164)
Bajo la consigna Un tiempo sin tiempo, el objetivo de esta propuesta es ofrecer un refugio para el juego donde el reloj no corra, permitiendo que cada persona vaya a su propio ritmo. Es una invitación directa a frenar el reloj y reconectar con los rituales: la escucha, la contemplación, el sol temprano y el encuentro, entre otros.
En la fecha de cierre y el marco de la ‘Noche de Museos Abiertos’ regresarán las exploraciones guiadas y el dispositivo sonoro de Litoralia Productora. La noche culminará con la presentación en vivo de ‘Bifes con ensalada’.
* Viernes de 20 a 23. Gratis.
