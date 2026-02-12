De Rosario a Buenos Aires: Policías, Narcomenudeo y Cisnes Negros

La tensión en Santa Fe, a pesar de sus propias características, enciende las alarmas.

policias de rosario.jpg En Rosario, 7 policías fueron imputados por robarse US$ 67.000 en un allanamiento.

Alberto Fernández, Sergio Berni y el Puente12

Nadie mejor que los Barones del Conurba para tomar la temperatura del clima social. También nadie mejor que ellos para acelerar o frenar cualquier intento de revuelta. Y si se tratara de la Policía mucho más.

En la provincia de Buenos Aires todavía están latentes los episodios de septiembre de 2020 cuando hubo un 'amago de rebelión' y terminó con Alberto Fernández quitándole fondos a la Ciudad para trasladarlos a la provincia de Buenos Aires. El contexto era distinto pero la queja similar: los bajos ingresos.

Nunca los salarios de los policías estuvieron en niveles altos, pero aquella vez se habían sumado varios factores que encendieron la chispa.

En pandemia, los efectivos se habían quedado sin todas sus “extras” o adicionales.

No había operativos por el fútbol.

Las actividades eran mínimas y las condiciones de trabajo extenuantes por los contagios del Covid-19.

sergio berni.jpg Sergio Berni.

Alguien notó ese malestar e incentivó una movida que tuvo 2 etapas.

##1. La primera fue cuando llevaron los patrulleros hasta Puente 12, en La Matanza, y el enojo se había aplacado porque quien conducía la fuerza era uno de ellos, que conocía la calle y sus problemáticas. Pero 'el diablo metió la cola', y las movidas se extendieron durante un nuevo tiempo hasta que llegó aquel anuncio del Presidente Fernández en la Quinta de Olivos. Eran tiempos de alta imagen positiva para el Jefe de Estado, quien acostumbraba encabezar las conferencias de prensa tripartitas con Axel Kicillof y Horacio Rodriguez Larreta para, en pose de profesor universitario, explicarle al país como se estaba evitando una masacre por el “maldito virus”.

##2. Bah... no fue 'el diablo' quien 'metió la cola', sino la politica. La extensión de la protesta estuvo relacionada a las internas mismas del poder que le pasaban una factura a Sergio Berni, cuyo perfil a la hora de abordar la problemática siempre fue motivo de discusión. Mal no le fue a varios con esa puja porque capturaron fondos adicionales y pusieron en marcha proyectos para aumentar la presencia y la seguridad. ¿Los salarios? Tuvieron una mejora, pero la inflación luego hizo lo suyo. Como a todos los argentinos.

policías bonaerenses Policías bonaerenses en reclamo.

Only Fans

En la actualidad, los efectivos de la Bonaerense pasan por una situación similar. Y no puede ser atribuida al ajuste de Javier Milei en exclusiva.

“Un efectivo que recién comienza en la provincia gana entre $800.000 y $900.000, mientras que en la Ciudad recibe un $1,5 millón. Además, la obra social en Buenos Aires es IOMA y en la ciudad OSDE”, relata un funcionario municipal que tiene a su cargo la pelea cotidiana contra el delito en el conurbano. En su comuna ya vio cómo se da este fenómeno de migración de una policía a la otra.

En tanto, desde la Secretaría de Seguridad de otra comuna del 2do. cordón bonaerense reconocen que los efectivos, en sus tiempos libres, se van a trabajar de repositores en almacenes o a las aplicaciones de entregas tipo Rappi o de chofer como Uber porque ganan más que haciendo horas de servicio adicional. Los casos más extremos que han sido conocidos por la opinión pública son las incorporaciones de agentes femeninas a plataformas tales como Only Fans.

El desgaste es permanente porque el delito no para de aumentar más allá de las cifras oficiales. Episodios tal como el sucedido en un Juzgado del Departamento Judicial de San Martín, donde familiares de detenidos amenazaron al juez de la causa, son una demostración de los límites sinuosos con los que conviven los policías. La custodia del Juzgado en cuestión estaba a cargo de 1 policía mujer quien, ante el avance de la muchedumbre, no le quedó otra posibilidad que correr para no salir herida.

Policías bonaerenses: Persiste la tirantez con la Administración Vidal.

3D: drogas, despidos y disputas

En la justicia reconocen que las causas vinculadas al narcomenudeo crecen de manera exponencial, arrastrando consigo la violencia aleatoria que eso significa. Un ejemplo reciente se vivió en Ituzaingó, donde la Secretaría de Seguridad y la policía local lograron detener a una banda que había robado una camioneta de alta gama. Luego de la persecución, que terminó con un delincuente muerto y otro detenido, llegaron al domicilio de los delincuentes donde encontraron armas... y droga, lista para ser comercializada. Es decir, la droga aparece en casi todos los casos.

La mecha nunca se apaga. La pregunta es el momento en que se 'alinearán los planetas', y una pequeña llama mutará en incendio. El año pasado detectaron movimientos extraños que llevaron al Ministerio de Seguridad bonaerense a pasar a disponibilidad a 24 efectivos policiales por presuntos vínculos políticos, conspiración y militancia con el ex comisario y candidato a legislador de La Libertad Avanza en la 3ra. Sección Electoral, Maximiliano Bondarenko. Se identificó material partidario y planes de desestabilización contra la cúpula policial.

Hoy también alimenta dudas el factor 'interna policial' en la provincia de Buenos Aires. Para muestra solo basta un botón. En Lanús, el intendente Julián Alvarez (La Cámpora) decidió echar a 80 empleados del área de barrido y limpieza. Se generaron protestas y tensión con las fuerzas de seguridad. En el gobierno nacional analizaban que podría tratarse de un episodio enmarcado en las disputas internas del peronismo bonaerense, tal como ya sucedió en Quilmes.

Embed Así está Lanús ahora.



Av. Hipólito Yrigoyen 2100 Lanús / Avellaneda.



Julián Álvarez, intendente de Lanús, ex secretario de Justicia de la nación durante la presidencia de CFK, despidió a 80 empleados destinados al barrido.



Así se vive en la provincia de Bs. As. de Kicillof. pic.twitter.com/p5SADCWCoH — Nimueth (Parody) (@Nimueth_) February 10, 2026

La pregunta es cuándo

Las sospechas de

intereses políticos partidarios y

negocios vinculados a la seguridad,

siempre están presentes cuando hay acciones de estas características.

En la provincia de Santa Fe, epicentro de las últimas protestas policiales, comenzó a circular una teoría inquietante que llega hasta el despacho mismo del gobernador Maximiliano Pullaro, ex secretario de Seguridad de la provincia y conocedor como pocos de las internas en su provincia y, en particular, en Rosario, epicentro de la violencia narco en otros tiempos.

En diversas mesas políticas santafesinas recomiendan mirar las tensiones del gobierno provincial y la coyuntura de las fuerzas de seguridad federales.

Esos parroquianos señalan, solo como dato, el vínculo sentimental del actual titular de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Brilloni estaba retirado de la fuerza cuando regresó beneficiado por el Decreto 724/24, publicado en el Boletín Oficial el 12/08/2024 que permitía la reincorporación de efectivos retirados. Y 2 días después salió su designación, oficializada mediante el Decreto 732/24. En ese momento, Monteoliva era la Secretaría de Seguridad del ministerio que conducía Patricia Bullrich.

En Santa Fe recuerdan que, en febrero de 2023, Claudio Brilloni fue nombrado ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe en reemplazo de Raul Grimoldi, desplazado en medio del aumento de la violencia en Rosario, en particular. Casualidad o no, Brilloni estuvo al frente de la Gendarmería en Rosario durante 1 año en la gestión anterior, y él se desempeñó como enlace entre los entonces ministros de Seguridad de la Nación y la Provincia, Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro.

Tal como se ve, cuando las tensiones afloran, los fantasmas se multiplican. Y, en medio de la sensibilidad que significa la inseguridad en los grandes conurbano del país, la política siempre mete la cola. O el diablo. La pregunta ya no es si puede pasar. La pregunta es cuándo.

----------------------

