Finde en Córdoba: Festival del Lomito, feria medieval y mucho más

Festival Medieval

El paraje de Las Tapias tendrá uno de los eventos más atractivos del fin de semana en Traslasierra. Se trata del Festival Medieval Bosque Encantado, una cita para los fanáticos del medioevo y los turistas que busquen un entorno diferente en medio de los bosques serranos.

“El próximo 21 de febrero de 2026 te invitamos a vivir una jornada mágica en la Casa de la Cultura La Rosadita, donde el espíritu medieval cobrará vida entre música, color y fantasía. Habrá espectáculos en vivo, danzas, intervenciones artísticas, feria temática y muchas sorpresas para toda la familia. Un encuentro para dejarse llevar por la imaginación y compartir en comunidad”, explicaron desde la organización.

El evento es libre y gratuito.

Maratón nocturna en La Falda

Uno de los centros turísticos más importantes y tradicionales de Córdoba se presta al turismo deportivo con la Maratón Nocturna el próximo 21 de febrero. La carrera, con dos distancias disponibles, recorrerá las calles de la ciudad serrana partiendo desde la icónica Av. Edén.

Con un pronóstico climático favorable, la expectativa colmó las inscripciones tanto para el tramo de 2,5 kilómetros como para el de 7,2 kilómetros.

Running Clinic Nueva maratón en La Falda.

Noche para el Recuerdo en Totoral

Además, los festivales regionales continúan su grilla. Este fin de semana será el turno del Festival Noche para el Recuerdo en Villa Totoral, programado para el 21 de febrero.

Allí se presentarán artistas de vanguardia local como Paquito Ocaño, La Callejera, Alfonsina Mansilla, Maura, Emiliano Villafañe, Santiago Córdoba, Celia Rosa, Luciano Mateo.

También hay teatro

La cartelera cordobesa también tendrá opciones. Entre ellas, se destaca la obra “Me verás Volver”, protagonizada por Hernán Piquín. “La nueva obra que protagoniza el bailarín Hernán Piquín está basada en las canciones de Soda Stereo, presenta una historia que se cuenta bailando. La obra sigue la historia de dos personajes, Juan y Ana, que se encuentran en un recital”, describe la organización.

Las funciones se extenderán hasta el 1 de marzo en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba.

