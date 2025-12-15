Meta confirmó el cierre definitivo de la app de escritorio de Facebook Messenger, dejando a millones de usuarios sin la herramienta que utilizaban para comunicarse desde sus computadoras. La medida, que entró en vigencia este 15 de diciembre, obliga a los usuarios a migrar al sitio web de Facebook o a Messenger.com para seguir chateando.
Facebook Messenger: La aplicación que usaban millones desaparece para siempre
Desde hoy 15 de diciembre, la aplicación nativa de Facebook Messenger para Mac y Windows dejó de existir. ¿Por qué Meta tomó esta decisión tan repentina?
El regreso forzado a Facebook
La aplicación de escritorio de Messenger nació en pleno auge de la pandemia de COVID-19, cuando las videollamadas se convirtieron en la norma. Sin embargo, nunca logró competir contra gigantes como Zoom o Google Meet: no permitía compartir pantalla de forma eficiente ni soportaba tantos participantes simultáneos. Estas limitaciones terminaron sentenciando su destino.
Según documentación oficial de Meta, la versión para Mac estaba construida con Catalyst, una tecnología que permite adaptar apps de iPad a computadoras. Esta decisión técnica recibió duras críticas: los desarrolladores se quejaron del trabajo extra que demandaba, mientras que los usuarios notaron que la interfaz no se sentía nativa.
Desde 2023, Meta comenzó a fusionar nuevamente Messenger con la aplicación principal de Facebook, una estrategia para revitalizar el uso decreciente de su red social insignia. La movida dejó en claro que la app independiente de escritorio estaba condenada.
Ahora, quienes utilizaban Messenger sin cuenta de Facebook son redirigidos a Messenger.com, donde pueden seguir usando el servicio sin necesidad de crear un perfil en la red social. La compañía recomendó a los usuarios configurar un PIN antes del cierre para preservar su historial de chat.
¿Qué pasa con tus conversaciones?
Para evitar perder tu historial, Meta sugirió a los usuarios activar la función de PIN de seguridad antes de la transición. La información completa sobre cómo migrar tus datos está disponible en el centro de ayuda de Facebook, con guías específicas para usuarios de Mac y Windows.
La eliminación de la app de escritorio de Messenger marca el fin de una era y deja en claro la nueva estrategia de Meta: centralizar todo en el navegador web y abandonar las aplicaciones nativas que no generan suficiente tracción.
