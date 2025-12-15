Facebook Messenger: La aplicación que usaban millones desaparece para siempre

Ahora, quienes utilizaban Messenger sin cuenta de Facebook son redirigidos a Messenger.com, donde pueden seguir usando el servicio sin necesidad de crear un perfil en la red social. La compañía recomendó a los usuarios configurar un PIN antes del cierre para preservar su historial de chat.

¿Qué pasa con tus conversaciones?

Para evitar perder tu historial, Meta sugirió a los usuarios activar la función de PIN de seguridad antes de la transición. La información completa sobre cómo migrar tus datos está disponible en el centro de ayuda de Facebook, con guías específicas para usuarios de Mac y Windows.

image

La eliminación de la app de escritorio de Messenger marca el fin de una era y deja en claro la nueva estrategia de Meta: centralizar todo en el navegador web y abandonar las aplicaciones nativas que no generan suficiente tracción.

