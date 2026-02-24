Estupor en San Lorenzo por lo último que pasó con Iker Muniain y Marcelo Moretti

image

De esta manera, quedó confirmado el calendario institucional: habrá elecciones el 30 de mayo y Moretti no volverá a la presidencia.

En el plano deportivo, el nombre que generó ilusión fue el de Iker Muniain. El Vasco llegó al país para presenciar el encuentro de este martes 24 de febrero ante Instituto de Córdoba en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro).

No obstante, más allá de su presencia en el estadio, no existen indicios concretos de un posible regreso al Ciclón, especialmente teniendo en cuenta que actualmente se desempeña como entrenador del CD Derio.

Entre lo político y lo deportivo, se viven horas intensas en el club de Boedo.

Lo que se le viene a San Lorenzo

El paro general en Argentina del pasado jueves 19 de febrero obligó a la Asociación del Fútbol Argentino a reprogramar los encuentros previstos para esa jornada, por lo que el partido entre San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de Río Cuarto finalmente se disputó el domingo 22 de febrero.

Como consecuencia de esta modificación en el calendario, el Ciclón afronta una situación poco habitual: jugará dos partidos con poco más de 48 horas de diferencia, algo inédito en el fútbol argentino.

El equipo dirigido por Damián Ayude enfrentará a Instituto de Córdoba este martes 24 de febrero desde las 19:15 y buscará extender su buena racha en el estadio Pedro Bidegain, donde acumula dos victorias consecutivas.

El árbitro del encuentro será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

