Estupor en San Lorenzo por lo último que pasó con Iker Muniain y Marcelo Moretti

San Lorenzo de Almagro viene de vencer el pasado domingo 22 de febrero a Estudiantes de Río Cuarto y este martes 24 volverá a afrontar un compromiso por el Torneo Apertura de la Liga Profesional cuando se mida ante Instituto de Córdoba en el Pedro Bidegaín.
Así como dentro del campo de juego se viven horas intensas en el Ciclón, fuera de él ocurrió algo similar. Muchas de las miradas apuntaron tanto al expresidente Marcelo Moretti como al ex jugador del Cuervo Iker Muniain, protagonistas de situaciones que generaron repercusión en el mundo azulgrana.
Desde diciembre de 2025, Marcelo Moretti dejó de ser el presidente de San Lorenzo de Almagro y en su lugar asumió Sergio Costantino, designado por la Asamblea Extraordinaria hasta mayo de 2026.
Moretti apeló la decisión y atravesó todas las instancias judiciales posibles con el objetivo de regresar al cargo, tal como había ocurrido anteriormente.
Sin embargo, el pasado 23 de febrero el club informó oficialmente: “La Sala B de la Cámara Civil rechazó con costas la apelación interpuesta por el señor Marcelo Moretti contra la decisión del juez de grado que, oportunamente, había rechazado su pretensión de dejar sin efecto la reunión de Comisión Directiva del pasado 16 de diciembre de 2025”.
De esta manera, quedó confirmado el calendario institucional: habrá elecciones el 30 de mayo y Moretti no volverá a la presidencia.
En el plano deportivo, el nombre que generó ilusión fue el de Iker Muniain. El Vasco llegó al país para presenciar el encuentro de este martes 24 de febrero ante Instituto de Córdoba en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro).
No obstante, más allá de su presencia en el estadio, no existen indicios concretos de un posible regreso al Ciclón, especialmente teniendo en cuenta que actualmente se desempeña como entrenador del CD Derio.
Entre lo político y lo deportivo, se viven horas intensas en el club de Boedo.
Lo que se le viene a San Lorenzo
El paro general en Argentina del pasado jueves 19 de febrero obligó a la Asociación del Fútbol Argentino a reprogramar los encuentros previstos para esa jornada, por lo que el partido entre San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de Río Cuarto finalmente se disputó el domingo 22 de febrero.
Como consecuencia de esta modificación en el calendario, el Ciclón afronta una situación poco habitual: jugará dos partidos con poco más de 48 horas de diferencia, algo inédito en el fútbol argentino.
El equipo dirigido por Damián Ayude enfrentará a Instituto de Córdoba este martes 24 de febrero desde las 19:15 y buscará extender su buena racha en el estadio Pedro Bidegain, donde acumula dos victorias consecutivas.
El árbitro del encuentro será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
