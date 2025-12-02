Diógenes, fundador de la escuela cínica y discípulo de Sócrates: ¿Por qué odiaba la riqueza?

DIOGENESFUNDADORDELAESCUELACINICAYDISCIPULODESOCRATESPORQUEODIABALARIQUEZAFOTO3 Diógenes de Sinope fue un filósofo fundador de la escuela cínica, discípulo de Sócrates, vivía en un barril como los perros y odiaba la riqueza.

Diógenes predicaba con el ejemplo:

-rechazaba lujos y comodidades,

-comía lo que encontraba,

-caminaba descalzo,

-y llevaba su vida en una bolsa.

Su objetivo nunca fue humillarse, sino demostrar que la autosuficiencia (autarkeia) es la base de la verdadera libertad.

El exhibicionista

Este modo de vida le valió el desprecio de los otros filósofos, aunque no parece que esto lo preocupara. En efecto, Diógenes siempre se negó a tomarse en serio los debates que causaban furor en su época; lo suyo era la práctica de unos pocos y sencillos principios éticos ante los cuales los grandes sistemas filosóficos resultaban inútiles.

Por qué Diógenes sigue siendo relevante hoy

En un tiempo marcado por el consumo desmedido, la ansiedad social y la hiperconexión, la figura de Diógenes resuena con nueva fuerza. Su filosofía invita a:

-cuestionar las normas que aceptamos sin pensar,

-vivir con menos para vivir mejor,

-resistir la presión social,

-y recuperar la libertad interior.

Diógenes no escribió libros, pero convirtió su existencia en un manifiesto viviente. Su vida es un recordatorio de que la rebeldía intelectual (cuando está guiada por la búsqueda de la verdad) puede ser una forma profunda de sabiduría.

