Swap: El Congreso de USA discute la solidez de la economía de Milei

Según informes citados en el mencionado reporte, el propio Bessent ha asegurado públicamente que Estados Unidos ve a Argentina como un “aliado sistemáticamente importante” en América Latina, destacando la relevancia estratégica de evitar que el país sucumba a una crisis económica profunda. Ademas pondera que uno de los principales intereses de Estados Unidos es que la influencia china disminuya en el país y en toda la región.

Algunos congresistas no ven con buenos ojos el swap

Sin embargo, el apoyo no está exento de controversias. Algunos legisladores estadounidenses han expresado inquietudes sobre el uso de fondos del ESF para respaldar a un gobierno extranjero, argumentando diferentes perjuicios para los estadounidenses. El reporte detalla:

Las políticas ponen en desventaja a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina en los mercados mundiales (en particular para la soja y otros productos agrícolas);

El apoyo pone en riesgo el dinero de los contribuyentes estadounidenses, dados los antiguos desafíos económicos y patrones de incumplimiento de Argentina (que defaulteó nueve veces en su historia);

La asistencia de Estados Unidos puede ejercer una influencia indebida sobre una elección democrática extranjera, ya que Argentina se encontraba en plena campaña electoral cuando se anunció el swap;

El apoyo beneficia indebidamente a inversores privados con intereses en activos argentinos; y La Administración no ha revelado públicamente los detalles y términos de la línea de swap de divisas.

Argentina no sería un socio comercial tan importante como mencionó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La capacidad de pago de Argentina

Uno de los temores del reporte del Congreso de Estados Unidos es la capacidad de pago de deuda que tiene Argentina a medida que enfrenta mayores vencimientos de deuda.Al mismo tiempo, se plantean inseguridades en cuanto al cumplimiento de los compromisos con el FMI. En este contexto, el congreso de Estados Unidos busca tomar una posición, apoyar a Donald Trump en su programa de asistencia financiera a Argentina o rechazarlo.

Los caminos que ve el Congreso de Estados Unidos

En este sentido, el reporte plantea los diferentes escenarios para el Congreso:

a. Si el Congreso apoya la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina, podría instar al Secretario del Tesoro a aumentar el monto o la duración de la línea swap, así como coordinarse con otras agencias del gobierno norteamericano para identificar otras posibles fuentes de apoyo. En términos más generales, si el Congreso considera que el FSE es una herramienta útil de política exterior, también podría considerar aumentar su tamaño. El Congreso también podría proporcionar orientación adicional al Secretario del Tesoro sobre la ampliación del uso de los fondos del FSE para gobiernos extranjeros.

b. Si el Congreso se opone al program de apoyo a Argentina, el Congreso podría prohibir el uso de recursos del FSE a cualquier gobierno extranjero en general o a Argentina en particular. También podría prohibir el uso del FSE para categorías particulares de gobiernos (por ejemplo, gobiernos de países que son importantes competidores de exportación o gobiernos que no se adhieren a Programas del FMI). Se ha presentado legislación en el 119.º Congreso .a prohibir el uso de fondos del FSEa apoyo Argentina( S. 2965 ), así como a redirigir los fondos utilizados para Argentina a otras prioridades internas ( HR 5984 ; HR 6050 ; y HR 6061).

c. Si el Congreso quiere preservar la discreción del Secretario del Tesoro para utilizar el FSE durante las crisis y, al mismo tiempo, ejercer un mayor control y supervisión del fondo, el Congreso podría considerar revisar las normas actuales sobre el uso de los recursos del FSE. Por ejemplo, la ley actual exige que el Presidente entregue al Congreso una declaración explicando las circunstancias únicas o de emergencia para un préstamo o crédito del FSE a un gobierno extranjero durante más de seis meses en un período de 12 meses. El Congreso podría acortar este plazo (por ejemplo,auno o dos meses). El Congreso también podría exigir al Secretario del Tesoro que, por ejemplo, informe a los comités del Congreso pertinentes dentro de una semana de establecer un nuevo acuerdo de financiamiento del FSE con un gobierno extranjero; divulgue los términos y condiciones de los acuerdos de financiamiento del FSE con gobiernos extranjeros (por ejemplo, a los comités pertinentes del Congreso o en el sitio web del Tesoro); y/o asegurar la autorización del Congreso para el financiamiento del FSE a un gobierno extranjero por encima de cierta cantidad o duración. El Congreso también podría solicitar un informe que evalúe los posibles riesgos de entregar fondos del FSE asociados a programas a gobiernos extranjeros o ciertos tipos de programas.

