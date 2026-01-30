El gobierno de Javier Milei debe atender dos frentes vinculados a los colectivos: por un lado, el conflicto salarial bajo amenaza de paro de UTA y por otro lado las irregularidades en la entrega de subsidios que llevaron a la salida del secretario de Transporte, Luis Pierrini y a la decisión de suspender los aportes estatales a algunas empresas.
HABRÁ AUDITORÍA
Colectivos: doble frente del Gobierno entre amenaza de paro y las irregularidades en los subsidios
Nueva reunión paritaria entre la UTA y las empresas de colectivos este viernes (30/1) bajo amenaza de paro mientras el Gobierno suspende algunos subsidios.
Audiencia UTA-empresas, ¿se define el paro de colectivos?
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte de colectivos volverán a reunirse este viernes (30/1) desde las 11 para intentar llegar a un acuerdo salarial en el marco de la amenaza del gremio de convocar a un paro.
Es la segunda reunión entre las partes de esta semana. Ya se habían reunido el martes (27/1) sin llegar a un acuerdo por lo que se convocó a un nuevo encuentro este viernes en la Secretaría de Trabajo.
Ya son varias las reuniones paritarias donde no se llega a ningún atisbo de acuerdo. Las cámaras empresarias solo habían llegado a ofrecer una recomposición salarial del 1% que la UTA rechazó de plano y consideró como una “burla”, pero no decidió avanzar en medidas de fuerza y esperar a nuevas instancias de negociación.
En el medio, estalló el escándalo vinculado a la gestión de subsidios estatales y el presunto desvío de fondos por parte de ciertas prestatarias, lo que derivó en la salida del ahora exsecretario de Transporte, Luis Pierrini.
Ahora, con el nuevo secretario del área ya nombrado y tras varias reuniones fracasadas, la audiencia de este viernes podría ser la última oportunidad para llegar a un acuerdo que evite el paro de la UTA, que sería inevitable según fuentes gremiales y empresarias.
Caso Pierrini y suspensión de subsidios
Mientras el Gobierno lidia con la UTA y los empresarios, empieza a estudiar lo ocurrido en la gestión de Pierrini con relación a la entrega de subsidios a las empresas de colectivos.
Este jueves (29/1) la Administración Milei decidió retener los subsidios a las empresas a las que se le hayan detectado irregularidades, mientras se avanza en una auditoría interna en el área que manejaba Pierrini y ahora conduce Fernando Herrmann.
Todo estalló cuando la empresa La Nueva Metropol - Grupo Metropol y Sargento Cabral- fue denunciada por las cámaras del sector por presuntamente haber presentado rendiciones supuestamente fraudulentas de los pasajes cobrados para acceder a mayores subsidios estatales, ante el silencio de Pierrini que fue advertido por los empresarios, pero no habría hecho nada al respecto, lo que alimentó las sospechas sobre su rol en la maniobra fraudulenta.
La Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA); la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP); y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) fueron las denunciantes de Metropol, pero habría más irregularidades por lo que el Gobierno suspendió la entrega de subsidios a algunas empresas, cuando la cuestión de la ayuda estatal es una de las principales razones que aducen los empresarios para no poder mejorar los salarios de los choferes.
