Colectivos: doble frente del Gobierno entre amenaza de paro y las irregularidades en los subsidios

Ahora, con el nuevo secretario del área ya nombrado y tras varias reuniones fracasadas, la audiencia de este viernes podría ser la última oportunidad para llegar a un acuerdo que evite el paro de la UTA, que sería inevitable según fuentes gremiales y empresarias.

Caso Pierrini y suspensión de subsidios

Mientras el Gobierno lidia con la UTA y los empresarios, empieza a estudiar lo ocurrido en la gestión de Pierrini con relación a la entrega de subsidios a las empresas de colectivos.

image Luis Pierrini, exsecretario de Transporte de la Nación.

Este jueves (29/1) la Administración Milei decidió retener los subsidios a las empresas a las que se le hayan detectado irregularidades, mientras se avanza en una auditoría interna en el área que manejaba Pierrini y ahora conduce Fernando Herrmann.

Todo estalló cuando la empresa La Nueva Metropol - Grupo Metropol y Sargento Cabral- fue denunciada por las cámaras del sector por presuntamente haber presentado rendiciones supuestamente fraudulentas de los pasajes cobrados para acceder a mayores subsidios estatales, ante el silencio de Pierrini que fue advertido por los empresarios, pero no habría hecho nada al respecto, lo que alimentó las sospechas sobre su rol en la maniobra fraudulenta.

La Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA); la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP); y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) fueron las denunciantes de Metropol, pero habría más irregularidades por lo que el Gobierno suspendió la entrega de subsidios a algunas empresas, cuando la cuestión de la ayuda estatal es una de las principales razones que aducen los empresarios para no poder mejorar los salarios de los choferes.

